Deutsch-Französischer Auftakt bei Young Euro Classic geschrieben von: Redaktion am 31.07.2021, 10:06 Uhr

paperpress591 Bis zum 15. August, ausgenommen am 4., präsentieren die besten Jugendorchester der Welt zum 22sten Male ihr Können. Corona hat auch dem Festival viel Ärger bereitet, es musste aber weder im letzten noch in diesem Jahr ausfallen. Das ist vor allem dem anpassungsfähigen Team um Festival-Leiterin Dr. Gabriele Minz zu verdanken. Von den 1.600 Plätzen im Konzerthaus konnte 2020 nur ein Viertel besetzt werden. In diesem Jahr war es mit 750 knapp die Hälfte. Das schafft eine ganz andere Atmosphäre. Während im letzten Jahr nur elf Konzerte stattfinden konnten, sind es in diesem Jahr 20.





Im letzten Jahr durften auf der Bühne nicht zu viele Musikerinnen und Musiker sitzen, denn die Abstandsregeln galten nicht nur im Saal. So fand „nur“ ein Kammermusikprogramm, aber in der gewohnten musikalischen Qualität statt.



Die Hürden, die es in diesem Jahr gibt, sind leicht zu überwinden, auch wenn es ein wenig Verwaltungs-kram verursacht. Ein Impft- bzw. Testnachweis ist erforderlich, einchecken entweder mit der Luca-App oder mit einem Kontaktformular, das man vorher am Computer ausfüllen und ausdrucken kann.



www.young-euro-classic.de



Tickets und das Programm sowie alle Hinweise bekommt man über die bekannte Internetadresse. Es gibt immer noch Restkarten.



Zum Eröffnungsritual gehört, dass der Schirmherr Michael Müller und der Veranstalter Dr. Willi Steul die Gäste im Konzertsaal begrüßen. Für den Schirmherren Michael Müller war es gestern ein Abschied aus dieser Funktion. Während seiner siebenjährigen Amtszeit besuchte er jedes Jahr das Festival und unterstützte es nach Kräften. Beim ersten Festival im Jahre 2000 hieß der Regierende Bürgermeister noch Eberhard Diepgen. Von 2001 bis 2014 hielt Klaus Wowereit dem Festival die Treue. Bei einem Gläschen Gerstensaft nach dem Konzert bedankte sich Festivalleiterin Dr. Gabriele Minz bei Michael Müller für seine Unterstützung.



Und nun zu dem, was Young Euro Classic ausmacht: Die Musik. In der Konzertbeschreibung bedienen wir uns Textpassagen aus den jeweiligen Pro-grammheften, die besser als wir das könnten, beschreiben, was auf der Bühne geboten wird.



Und wieder einmal geht Young Euro Classic bei seinem Eröffnungskonzert neue Wege, schreibt Michael Horst. Waren es sonst oft die großbesetzten romantischen Orchesterwerke oder – wie 2019 – die Kombination aus Beethovens fünfter und sechster Symphonie, so stehen in diesem Jahr vier Werke auf dem Programm, welche die musikalische Achse Paris – Berlin beschwören: ein Dialog zweier Musiknationen, wie er auch in der Zusammensetzung des für diesen Anlass geschaffenen Young Euro Clas-sic Orchesters Deutschland/Frankreich, das aus 26 Mitgliedern des Bundesjugendorchesters und Orchestre Français des Jeunes besteht, zum Ausdruck kommt.



Einer Ouvertüre des barocken Großmeisters Rameau folgte eine Symphonie seines Schülers François-Joseph Gossec, eines engagierten Anhängers der Revolution. Danach schließt sich das d-Moll-Violinkonzert des blutjungen Felix Mendelssohn an. Und als Berliner Abschluss gibt es eine der unkonventionellen Symphonien, die der Bach-Sohn Carl Philipp Emanuel für den Hof Friedrichs des Großen komponiert hat. Vive l’amitié franco-allemande!



Hier die Werke im Einzelnen:



JEAN-PHILIPPE RAMEAU

Musik aus der Lyrischen Tragödie „Dardanus“ (1739) und dem Ballet-Einakter „Pygmalion“ (1748)



FRANÇOIS-JOSEPH GOSSEC

Symphonie C-Dur op. 4 Nr. 4 (1758)



FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY

Konzert für Violine und Streichorchester d-Moll (1822)



CARL PHILIPP EMANUEL BACH

Symphonie Es- Dur Wq. 179 (1757)



Am Dirigentenpult stand Marzena Diakun

Solistin Hyeyoon Park, Violine



Natürlich liebt der Berichterstatter Konzerte mit Pauken und Trompeten. An diesem Abend ging es, fast möchte man sagen, der Zeit angemessen, ruhiger, aber nicht minder schwungvoll zu. Hyeyoon Park begeisterte bei Mendelssohn-Bartholdys Konzert für Violine und Streichorchester.



Natürlich steht die Musik beim YEC im Vordergrund. Für die Eröffnung hatte sich der Veranstalter aber etwas ganze Besonderes ausgedacht. Zwischen den Werken zitierte der bekannte Berliner Schauspieler Boris Aljinovic aus dem Schriftwechsel zwischen dem Preußenkönig Friedrich II, der Große oder der Alte Fritz genannt, und dem französischen Philosophen und Schriftsteller François-Marie Arouet, der sich den Namen Voltaire gab.



Michael Horst nennt den Briefwechsel zwischen Friedrich II und Voltaire „eine der schönsten Blüten des deutsch-französischen Dialogs.“ „Die Beziehung zwischen Friedrich II und Voltaire, dem geistigen Unruhestifter seiner Zeit, ist einzigartig. Sie steht für ein Europa das über alle Grenzen hinweg im Dialog und Disput, in der Auseinandersetzung um eine Substanz des Geistigen seine Einheit suchte. In der Freundschaft dieser beiden ‚Ungleichen‘ manifestiert sich eine neue Zeit des Wandels. Er ist ein Zeugnis für das Verlangen und Bestreben des ‚Jahrhunderts des Lichts‘, der ‚Aufklärung‘, die Welt im Interesse der Menschen und des Menschlichen hin zu besseren Verhältnissen lenken.“



Den Schriftwechsel gibt es auch als Buch. 800 Briefe sind überliefert. „Die Beziehung zwischen dem König und dem Philosophen war keineswegs frei von Zerwürfnissen. Der Hang zum Sarkasmus war beiden eigen.“, schreibt Prof. Dr. Michael Erbe in einem Beitrag für wissenschaft.de



Aljinovic zitiert zuerst aus einem Brief Friedrichs vom 8. August 1736 an Voltaire, in dem er ihn um die Zusendung seiner Werke bat. Ihre Korrespondenz sollte bis zu Voltaires Tod im Jahr 1778 anhalten. Schon bald lud Friedrich ihn nach Preußen mit den Worten ein: „Berlin werde Athen! Wenn es imstande ist, Herrn von Voltaire an sich zu binden, so wird es unfehlbar eine der berühmtesten Städte Europas werden. Kommen Sie in ein Land, wo man Sie verehren wird. Möge Ihr Genie in dem neuen Athen seinen Förderer finden!“ Und der so Um-schmeichelte schrieb zurück: „Ich habe jetzt erkannt, dass es in der Welt einen Fürsten gibt, der wie ein Mensch fühlt, einen Fürst-Philosophen, der für seine Staaten das Goldene Zeitalter herbeiführen könnte.“ Das war sozusagen der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Der ganze Beitrag unter:

https://www.wissenschaft.de/magazin/weitere-themen/berlin-werde-athen/



Welche Politiker könnten heute nur annähernd Worte finden wie Friedrich? Und auch bei den Philosophen kann man sich nicht sicher sein. Ein Briefwechsel zwischen Angela Merkel und Alain Badiou könnte allerdings spannend sein. Finden Sie her-aus, warum.



Der Eröffnungsabend von Young Euro Classic war äußerst gelungen und den Briefwechsel in das Programm zu integrieren, eine ebenso gelungene Idee.



Versäumen Sie nicht, sich für die nächsten Tage Tickets zu besorgen. Für den heutigen Auftritt des Bundesjugendballetts gibt es nur noch wenige Karten.



Ed Koch



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

