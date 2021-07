Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 15 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Not in our name! geschrieben von: Redaktion am 30.07.2021, 05:36 Uhr

paperpress591 Keine Vereinnahmung der Berliner Clubkultur durch Querdenken! Am 31. Juli sollte eine Demonstration unter dem Motto „Berlin-Club-Demo – Demonstrations-Umzug für die vollständige Öffnung von Kultur, Clubs und Veranstaltungen aller Art“ stattfinden. Alle Demonstrationen für das Wochenende sind inzwischen verboten worden.



Der Umzug sollte entlang zahlreicher Institutionen der Berliner Clubkultur wie Alte Münze, Berghain, Cassiopeia, Holzmarkt25, Matrix, Postbahnhof, Tresor und Yaam verlaufen. Vor den Clubs sowie dem Büro der Clubcommission wurden Kundgebungen angemeldet. Am Tag nach dem geplanten Umzug war in Berlin eine bundesweite Demonstration der Querdenken-Bewegung geplant.



Die Anmeldung und Mobilisierung erfolgte durch eine Privatperson, ohne die Clubs, vor deren Türen demonstriert werden soll oder die Clubcommission einzubeziehen. Mobilisiert wurde in bekannten Querdenken- und Verschwörungsnetzwerken. Bereits seit längerem ist es eine beliebte Strategie aus dem Querdenken-Milieu, Themen, Akteur:innen und Orte der Kulturszene als Kulisse für ihre Anliegen zu vereinnahmen. Dieser Instrumentalisierung wider-sprechen wir entschieden!



„Gemeinsam stehen wir für einen verantwortungs-vollen Umgang mit der Pandemie ein, der sich in erster Linie an wissenschaftlichen Erkenntnissen und gesellschaftlicher Solidarität orientiert. Daher distanzieren wir uns ausdrücklich von jeglichen Versuchen unsere Anliegen zu vereinnahmen,“ teilte der Vorstand der Clubcommission Berlin e.V. mit.



Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: