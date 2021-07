Hauptmenü Start





Endlich zurück auf dem Bildschirm - heute 22:50 Uhr extra 3 im Ersten geschrieben von: Redaktion am 29.07.2021, 08:58 Uhr

paperpress591 In Tokio laufen gerade die Olympischen Spiele. Delta spielt gegen B117. Bereits 155 Corona-Fälle gibt es dort inzwischen. Damit gehören diese Olympischen Spiele ohne Frage zu den sinnlosesten Veranstaltungen 2021. Die Spiele liegen in Sachen Sinnlosigkeit bei etwa 2,5 Wembley. Das Wembley ist ja seit diesem Sommer die offizielle Einheit für hirnlose Events. Ein Wembley bedeutet: Sehr sinnlose Veranstaltung. Zwei Wembley heißt: Völlig sinnlose Veranstaltung. Drei Wembley heißt "Fußball-Europameisterschaft".

So kündigt der NDR das Ende der Sommerpause für extra 3 an. Heute Abend im Ersten um 22:50 Uhr.





Weitere Themen der Sendung sind:

• Armin Laschet: Lachend ins Kanzleramt

• Hochwasserkatastrophe: Der Klimawandel schreitet voran

• Deutsche Förderprogramme: Viel Geld für Nichts

• Realer Irrsinn: Busbahnhof in Lübbecke wird für Parkplätze abgerissen

• Corona-Impfstoff: Vom Latest Shit zum Ladenhüter

• Olympia 2021: Corona gewinnt, Japan verliert

• Corona in den Schulen: Ein Jahr Pandemie und nichts gelernt



und: Christian Ehring feiert 10-jähriges Jubiläum als Moderator bei extra 3.



Endlich erklären uns Ehring und sein Team wieder die Welt, wie sie wirklich ist. Die Scheinwelt der Politik wird, je näher der 26. September rückt, immer unerträglicher. Es haben sich in den zurückliegenden Wochen viele Themen angesammelt. Warum müssen die Querdenker schon wieder in Berlin demonstrieren? Die Demos sind verboten worden. Hoffen wir, dass die Gerichte diese Entscheidung bestätigen.



Am 10. August treffen sich wieder via Bildschirm die MPs der Bundesländer mit Frau Merkel. Kaum gehen die inzwischen umstrittenen Inzidenzwerte wieder hoch, bricht Panik aus, zum Glück nicht auf den Intensivstationen. Wiehler und Spahn streiten jetzt öffentlich um den Wert der Werte. Das hat uns gerade noch gefehlt.



Die Staatsverschuldung steigt durch die Pandemie auf Rekordniveau: Die Staatsschulden Deutschlands beliefen sich Ende 2020 auf einen Rekordwert von 2,172 Billionen Euro. (2.172.000.000.000). Die Verschuldung ist damit binnen eines Jahres um 14,4 Prozent bzw. 273,8 Milliarden Euro gewachsen.

faz.net / tagesschau.de



Wer soll das jemals zurückzahlen? Die Milliarden, die für den Wiederaufbau der überfluteten Gebiete in NRW und Rheinland-Pfalz benötigt werden, sind noch gar nicht berücksichtigt.



Welche Rechte haben Geimpfte im Gegensatz zu Impfunwilligen? Was ist mit den Kindern und Jugendlichen? Fragen über Fragen. Die vierte Welle soll schon angelaufen sein, droht ein neuer Lock-down? Es gibt einfach zu viele Fragen.



Alle Sendetermine einschließlich der Wiederholungen unter:



https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/extra_3/extra-3-Sendetermine-2021-im-Ersten-und-im-NDR-Fernsehen,extradrei233



Bis zum 16.09. donnerstags im Ersten, ab 29.09. bis 13.10. mittwochs im NDR, 21. und 28.10. wieder im Ersten am Donnerstag, und vom 03.11. bis 08.12. mittwochs im NDR, immer um 22:50 Uhr.



Auch Dieter Nuhr kehrt zurück auf den Bildschirm. Im Ersten ist er donnerstags um 22:50 Uhr zu sehen am 23.09., 30.09., 07.10., 04.11., 18.11., 25.11. und 02.12.2021.



Am 3. September kehrt das ZDF-Magazin Royale mit Jan Böhmermann freitags zurück auf den Bild-schirm, jeweils 23:00 Uhr (außer am 03.09. 23:10).



Und Oliver Welkes heute show ist im ZDF wieder ab dem 10. September zu sehen, jeweils freitags um 22:30 Uhr.



Wir können also darauf hoffen, dass uns noch vor dem 26. September erklärt wird, ob es sich lohnt, überhaupt an der Wahl teilzunehmen.



Ed Koch



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

