Herzfahrt mit Corona-Konzept geschrieben von: Redaktion am 28.07.2021, 07:51 Uhr

paperpress591 Die Herzfahrt der PSD-Bank Berlin-Brandenburg gehört, wie das Drachenfest von STADT UND LAND, zu den Höhepunkten im Veranstaltungskalender auf dem Tempelhofer Feld. Corona hat auch in diesem Jahr beide Events aus dem Terminkalender gestrichen. Die Herzfahrt findet aber dennoch statt, nur anders als gewohnt.



In einer Mitteilung der Bank heißt es: Bei der PSD HerzFahrt treten jährlich Jung und Alt, Sport- und Freizeitradler für den guten Zweck in die Pedale. Corona bedingt kann das Spendenradeln auch 2021 nicht auf dem Tempelhofer Feld stattfinden. Den-noch wollen wir uns wieder gemeinsam mit euch für gesunde Kinderherzen engagieren.



Zum Einsatz kommt dafür die kostenlose App "Changers". Ihr schwingt euch aufs Rad – die App misst eure gefahrenen Strecken. Für jeden Kilometer spendet die PSD Bank 25 Cent an die Klinik für Angeborene Herzfehler am Deutschen Herzzentrum Berlin. Ob in der Freizeit oder auf dem Arbeitsweg – alle vom 8. bis 15. August erfassten Kilometer zählen. Das Ziel: 50.000 Euro für den guten Zweck. Das Geld wird in die Arbeit einer Fachkraft zur psychologischen Betreuung der kleinen Patienten und ihrer Familien investiert.



So funktioniert’s:

• Changers-App aufs Smartphone laden

• Kennwort „Herz“ eingeben

• Registrieren

• Streckenerfassung starten und losradeln



Ihr möchtet beim Radeln als Teilnehmer der Aktion erkennbar sein und ein Zeichen setzen? Bestellt euch eure persönliche Startnummer und holt euch das volle Herzfahrt-Feeling ans Fahrrad. Einfach eine E-Mail mit der Menge der benötigten Start-nummern und eurer Adresse an herzfahrt@psd-bb.de schreiben und ihr erhaltet sie per Post. Als Dankeschön für eure Teilnahme verlosen wir attraktive Preise rund ums Rad.



Ihr wollt mit Kollegen oder eurem Verein als Gruppe teilnehmen? Schreibt eine Mail an herzfahrt@psd-bb.de und wir legen ein eigenes Team für euch an. Seid dabei - gern mit Familie, Freunden und Kollegen. Wir freuen uns auf Euch!



Quelle: PSD-Bank



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

