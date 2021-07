Hauptmenü Start





L wie Langenscheidt geschrieben von: Redaktion am 27.07.2021, 09:02 Uhr

paperpress591 Heute vor 100 Jahren erblickte Karl-Ernst Tielebier-Langenscheidt in Berlin das Licht der Welt. Er ist ein Urenkel des Verlagsgründers Gustav Langenscheidt und trat 1948 in den Langenscheidt Ver-lag ein. 1951 wurde er persönlich haftender Gesellschafter und 1952 Nachfolger seines Großvaters Carl Langenscheidt. Unter Tielebier-Langenscheidts Ägide wurde die Langenscheidt KG um die Sparten Reise und Elektronische Medien erweitert.





Mit der Beteiligung am Verlag Bibliographisches Institut und F.A. Brockhaus AG (1988) legte der Verleger den Grundstein für die Expansion der Langenscheidt Verlagsgruppe in den Bereichen Wissen und Deutsche Sprache. 1981 holte Tielebier-Langenscheidt seinen älteren Sohn Andreas Langenscheidt (*1952) ins Unternehmen, der 1990 geschäftsführender und persönlich haftender Gesellschafter sowie sein Nachfolger wurde. Sein jüngerer Sohn Florian Langenscheidt (*1955) zog sich 1994 freiwillig aus der operativen Geschäftsführung der Langenscheidt-Verlagsgruppe zurück, war jedoch zunächst weiterhin als Kommanditist an der Langenscheidt Verlagsgruppe beteiligt. Anfang 2013 wurde der Verlag an die Günther Holding GmbH veräußert. Quelle: Wikipedia



Im Juli 1986 interviewten wir den Verleger. Damals belieferte uns der Verlag mit Rezensionsexemplaren seiner Produkte, die heute noch bei uns im Bücherschrank stehen, aber kaum noch benötigt werden, weil alle Informationen so viel schneller und aktueller über das Smartphone abgerufen werden können, weltweit und jederzeit.



Die Nachschlagewerke mit dem großen blauen L auf gelbem Grund gehörten in jeden Bücherschrank. Heute ist der Verlag natürlich auch digital unterwegs. Im Interview 1986 sprach ich mit KETL über die kleinen Sprachcomputer, die bei Auslandsreisen sehr hilfreich waren. Aber auch sie werden heute nicht mehr gebraucht. Was aber noch präsent ist, sind Reiseführer von Baedeker und Polyglott. In die kleinen Hefte zu schauen, macht mehr Spaß, als alles nur auf dem Handy zu scrollen. GPS-Signale zur Standortbestimmung, kann ein Buch natürlich nicht empfangen. Das blaue L hat uns jedoch über Jahrzehnte durch die Sprachen navigiert, dafür sollten wir dem Geburtstagkind dankbar sein.



Ed Koch







Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

