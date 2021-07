Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 12 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Ernst Elitz zum 80sten geschrieben von: Redaktion am 22.07.2021, 05:46 Uhr

paperpress591 Am 24. Juli wird Ernst Elitz 80 Jahre alt. Eingangs möchten wir Sie auf einen Artikel in der Berliner Morgenpost vom 11. Juli hinweisen. Volker Blech unternahm mit Ernst Elitz einen Spazier-gang, der am ehemaligen RIAS-Funkhaus, heute Deutschlandradio, begann und endete und über den Volkspark bis zur Bundesallee führte. Unterwegs berichtet Elitz aus seinem ebenso spannenden wie erfüllten Leben.



„Ernst Elitz, der am 24. Juli 1941 in Prenzlauer Berg geboren wurde, kam als 17-Jähriger nach West-Berlin. Während seiner Studienzeit an der Freien Universität arbeitete er bereits frei beim Rias Berlin und für Die Zeit. Als Redakteur begann er 1969 beim Spiegel, fünf Jahre später wechselte er zum ZDF, wo er u.a. Kennzeichen D mit Themen aus beiden deutschen Staaten moderierte. 1985 wurde er Chefredakteur Fernsehen des Süddeutschen Rundfunks in Stuttgart (Weltspiegel, Pro und Contra), 1994 wurde er Gründungsintendant des Deutschlandradios, das als erster nationaler Rund-funk aus den Sendern Rias (West-Berlin), Deutschlandfunk (Köln) und Deutschlandsender Kultur (ehem. DDR) hervorging. 2009 ging er in den Ruhestand. An der FU wurde er 2005 Honorarprofessor am Institut für Kultur- und Medienmanagement und 2006 Direktor an der Berlin Media Professional School.“ Quelle: Berliner Morgenpost



https://www.morgenpost.de/berlin/Berliner_Spaziergang/article232755741/Ernst-Elitz-Ein-besonnener-Vermittler.html



Ich begegnete Ernst Elitz erstmals am 1. September 1983. Sein Auftrag war, für ein zur Funkausstellung geplantes Magazin des ZDF, eine Live-Reportage vom Haus Schulenburgring 2 zu senden. Das Magazin moderierte Horst Schättle, der spätere SFB-Intendant.



Im Haus Schulenburgring 2 wurde in der Nacht vom 1. auf den 2. Mai 1945 die Kapitulationsurkunde für Berlin unterzeichnet. Der Tisch, an dem das geschah, befand sich 1983 im Heimatmuseum Tempelhof und wurde eigens für die Sendung zurück an seinen Ursprungsort gebracht. Heute steht er im Museum der deutschen Kapitulation in Karlshorst. Am 1. September 1983, dem Antikriegstag, fand in der Wohnung, wo sich das historische Ereignis zu-trug, die Live-Schalte am Originaltisch statt. Das Wohnzimmer wurde viele Stunden vor der Sendung in ein Fernsehstudio mit Scheinwerfern, Kameras und Mikrophonen verwandelt. Der Aufwand war beträchtlich.



Am Kapitulationstisch versammelten sich neben Ernst Elitz Joachim Dillinger, der bis heute im Haus wohnt und die Erinnerung wachhält, der Zeitzeuge Wolfgang Szepansky, Ed Koch und zwei Jugendliche, Frank Schubert und Udo Weinert, aus dem Freizeitheim Mariendorf, von wo aus der Paper Press e.V. die Antifaschistischen Stadtrundfahrten durch Tempelhof von 1980 bis 2010 durchführte, begleitet bis zu seinem Tod 2008 von Wolfgang Szepansky.



Die Geschichte des Hauses bis hin zu den Rundfahrten, die jeweils hier endeten, war Inhalt der Reportage. Die Mitwirkenden mussten frühzeitig vor Ort sein. Ernst Elitz sprach mit allen und erstellte dann ein Manuskript, das er seiner Sekretärin in eine mechanische Schreibmaschine diktierte.



Nun wurde geprobt. Zwei Durchläufe. Fragen und Antworten. Die Spannung stieg für alle, außer für den Profi Elitz. Dann waren wir live auf Sendung. Alles klappte wie geprobt. Ein rundum informativer Bericht. Diese Art der Vorbereitung ist in der heutigen schnelllebigen Zeit kaum noch vorstellbar, was den Qualitätsabfall von Live Schalten erklärt. Vor ein paar Jahren haben sich Ernst Elitz und ich im Café Olé der ufaFabrik getroffen und weniger über die alte als vielmehr die aktuelle Zeit gesprochen. Ernst Elitz gehört zu den bedeutenden Journalisten dieses Landes, der Maßstäbe gesetzt hat, die im Laufe der Jahre an einigen Stellen verlorengegangen sind.



Herzlichen Glückwunsch, lieber Ernst Elitz, bleiben Sie gesund und interessiert.



Ed Koch



Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: