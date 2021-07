Hauptmenü Start





Julian Assange - Von der Erfolgsgeschichte zur Verfolgungsgeschichte geschrieben von: Redaktion am 17.07.2021, 08:36 Uhr

paperpress591 Als der UN-Sonderberichterstatter für Folter, Nils Melzer, gebeten wurde, sich des Falls Assange an-zunehmen, lehnte er zuerst ab. Er hatte das Bild von Assange im Kopf, das mit großem Einsatz im Bündnis von Politik, Geheimdiensten, Polizei und Justiz gezeichnet wurde, nämlich das des Vergewaltigers und Hackers. An diesen Vorwürfen ist nichts dran, wie wir inzwischen wissen, und Nils Melzer eindrucksvoll in seinem Buch belegt. Melzer war am 14. Juli zu Gast im NDR-Magazin DAS! Das Gespräch mit Hinnerk Baumgarten empfehlen wir Ihnen ausdrücklich, ebenso das Buch von Melzer.



https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/das/DAS-mit-Diplomat-und-UN-Sonderberichterstatter-Nils-Melzer,dasx25008.html



Worum geht es? „Mit dem »Afghan War Diary« veröffentlicht WikiLeaks 2010 das größte Leak der US-Militärgeschichte, mitsamt Beweisen für Kriegsverbrechen und Folter. Kurz danach verdächtigt Schweden WikiLeaks-Gründer Julian Assange der Vergewaltigung, und ein geheimes US-Schwurgericht ermittelt wegen Spionage. Als ihn Ecuador nach jahrelangem Botschaftsasyl der britischen Polizei überstellt, verlangen die USA sofort seine Auslieferung und drohen mit 175 Jahren Haft.



Nils Melzer, UNO-Sonderberichterstatter für Folter, will sich zunächst gar nicht auf den Fall einlassen. Erst als er Assange im Gefängnis besucht und die Fakten recherchiert, durchschaut er das Täuschungsmanöver der Staaten und beginnt den Fall als das zu sehen, was er wirklich ist: die Geschichte einer politischen Verfolgung. An Assange soll ein Exempel statuiert werden – zur Abschreckung aller, die die schmutzigen Geheimnisse der Mächtigen ans Licht ziehen wollen.“ Das Buch erzählt erstmals die vollständige Geschichte von Nils Melzers Untersuchung. Quelle: Piper-Verlag



Angela Merkel hat gerade ihren – vermutlichen – Abschiedsbesuch in den USA absolviert und traf da-bei mit Präsident Joe Biden zusammen. In einem offenen Brief fordern rund 120 Politiker, Künstler und Journalisten Merkels Einsatz für die Freiheit von Julian Assange. In dem Schreiben vom 11. Juli an Merkel, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, heißt es: „Wir bitten Sie inständig, helfen Sie, im Fall Julian Assange Brücken zu bauen.“ „Zu den Unterzeichnern des von dem Enthüllungsjournalisten und Schriftsteller Günter Wallraff initiierten Briefes an Merkel gehören laut dpa parteiübergreifend Abgeordnete von CDU, SPD, FDP, Linke und Grünen. Auch Ex-Minister wie Sigmar Gabriel (SPD), Gerhart Baum (FDP), Oskar Lafontaine (Linke) und die Schriftstellerin Elfriede Jelinek haben den Brief unterzeichnet, so die dpa.“ Quelle: ZDF



Anmerkungen



Julian Assange hat die USA, Schweden und Großbritannien mit seinen Veröffentlichungen in Wiki-Leaks bloßgestellt. Nicht mehr und nicht weniger als Kriegsverbrechen der USA wurden öffentlich gemacht. Keines dieser Verbrechen ist jemals verfolgt worden, obwohl es eindeutige Video-Beweise gibt.



Assange wird bis heute als Bedrohung angesehen, was sein Schicksal besiegeln könnte. Ihm wurde für Demokratien unvorstellbare psychische Folter angetan: Isolation, Verbote, die nicht einzuhalten sind, Bedrohung der Auslieferung an die USA, wo ihm lebenslange Haft droht. Die USA sind bekannt für ihre „schlimmen Haftbedingungen“, so Nils Melzer.



Melzer weist nach, dass das FBI Zeugen gekauft hat, um Falschaussagen zu erhalten. Als Belohnung wurde bei deren Straftaten nicht mehr so genau hinge-schaut. Es wurde alles getan, um Assange in der Öffentlichkeit schlecht aussehen zu lassen, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, als ihm das Rasier-zeug entwendet wurde und er demzufolge verwahr-lost erschien.



Assange kann seine Rechte, die jedem anderen zustehen, nicht wahrnehmen. Das Verfahren wird verschleppt. Assange sei sogar von einem Richter beleidigt worden. Für Melzer gleicht dieses Vorgehen einem Staatsprozess in einer Diktatur. An dieser Stelle ist der Hinweis wichtig, dass wir hier nicht über Nord-Korea, Belarus, die Türkei oder China sprechen, sondern über unsere Freunde und Bündnispartner.



Geheimdienste heißen so, wenn diese flapsige Bemerkung gestattet sei, weil sie im Geheimen arbeiten. In einer Demokratie dürfen sie sich der Kontrolle der Parlamente aber nicht entziehen. Das geschieht jedoch. Die Schweinereien, die WikiLeaks veröffentlichte, hätten nicht ansatzweise passieren dürfen. Unter dem Vorwand, das eigene Lande vor Bedrohungen schützen zu wollen, dürfen Geheim-dienste keine Verbrechen begehen. Assange wurde vorgeworfen, durch seine Veröffentlichungen Menschenleben gefährdet zu haben. In keinem einzigen Fall konnte das nachgewiesen werden, hingegen aktenkundig ist, dass US-Soldaten unschuldige Zivi-listen getötet haben. In Fachkreisen nennt man das wohl Kollateralschäden.



Es liegt nun vor allem an Joe Biden, die Kraft auf-zubringen, Julian Assange zu begnadigen. Angeblich soll Donald Trump zum Ende seiner Amtszeit die Begnadigung vorgesehen haben, aber von republikanischen Hardlinern gestoppt worden sein. Nils Melzer befürchtet, dass, wenn Assange nicht freikommt, er eines Tages in der Psychiatrie landet oder Selbstmord begeht. Das wäre für die betroffenen Staaten die angenehmste Lösung.



Ob die deutschen Geheimdienste sauberer arbeiten als die in den USA, Schweden und Großbritannien, weiß man nicht. Zweifel sind erlaubt, weil die Arbeitsweisen der Dienste weltweit ähnlich sind, und zwar egal, ob Demokratie oder Diktatur. Käme Assange eines Tages frei, müsste er sich eine neue Identität zulegen und vermutlich verstecken. Regimekritiker und kritische Journalisten werden nicht nur auf Moskauer Brücken (Boris Nemzow) er-schossen oder mit Tee vergiftet (Alexei Nawalny), oder verschwinden gänzlich wie in China. Auch in zivilisierten Ländern wie den Niederlanden werden kritische Journalisten (Peter de Vries) auf offener Straße erschossen. Besonders bedrohlich ist die Lage für türkische Regimekritiker, die in Berlin Asyl gefunden haben, wie der jüngste Fall einer Prügel-Attacke zeigt (Erk Acarer). Auch wenn man Geheimdienste und die Mafia nicht in einen Topf werfen soll (oder doch?), die Motive für die Anschläge, auch was Assange betrifft, sind immer gleich, nämlich die Betroffenen mundtot oder gleich richtig tot zu machen.



Der Fall Assange darf nicht vergessen werden. Es muss immer wieder daran erinnert werden. Joe Biden sollte man daran messen, wie er mit dem Fall umgeht. Was Barak Obama nicht schaffte und Donald Trump nicht durfte, könnte Joe Biden gelingen.



Übrigens: Guantanamo, ein rechtsfreies Gefangenenlager auf Kuba unter US-Aufsicht, gibt es immer noch. Erinnert sei an Murat Kurnaz, der dort fünf Jahre unschuldig einsaß. Deutschland hatte 2002 ein Angebot, Kurnaz, der physischer, psychischer und sexueller Folter ausgesetzt war, freizulassen, aus-geschlagen. Erst 2006 wurde er freigelassen. Quelle: Wikipedia



Wenn man sich mit diesen Geschichten beschäftigt, kommen einem Zweifel an der Rechtsstaatlichkeit des Rechtsstaats. Wir sollten dennoch nicht den Glauben an die Demokratie verlieren, obwohl einem dies jene schwermachen, die wir gewählt haben.



Ed Koch



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

