Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 14 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Young Euro Classic auch unter freiem Himmel geschrieben von: Redaktion am 17.07.2021, 05:51 Uhr

paperpress591 Young Euro Classic macht Musikgenuss unter freiem Himmel möglich: Vom 5. bis 9. August 2021 werden die Konzerte des Festivals live auf den Gendarmenmarkt übertragen. Aufgrund pandemiebedingt begrenzter Kapazitäten im Konzerthaus Berlin er-weitert das Festival so den Zugang und schafft zusätzliche Plätze für das musikbegeistere Berliner Publikum. Möglich gemacht wird das durch Lotto-Mittel und Gelder der Kulturverwaltung aus dem Projekt „Draußenstadt“.



Mit dem Livestream bietet Young Euro Classic die besondere Gelegenheit, herausragende Jugendorchester auch außerhalb des Konzerthaus Berlin zu erleben. Und das authentisch in Bild und Ton: Das 3D-Soundsystem vor Ort sorgt für ein immersives Klangerlebnis, das sich anfühlt, als säßen die Zuhörerinnen und Zuhörer auf dem Platz mit im Konzertsaal. Die Soundtechnik, die 2019 bei der zwanzigsten Ausgabe von Young Euro Classic während des Konzerts des European Union Youth Orchestra erstmalig zum Einsatz kam, macht die Klangqualität der Orchester in all ihren Dimensionen hautnah erfahrbar. Wer diese einzigartige Umarmung durch Musik miterleben möchte, reserviert sich am besten vorab seinen Sitzplatz.



Das Publikum auf dem Gendarmenmarkt kommt am 5. August in den Genuss eines österreichisch-russischen Programms, wenn das Wiener Jeunesse Orchesters mit Werken von Franz Schubert, Kurt Schwertsik und Sergei Prokofjew 200 Jahre Musikgeschichte aufspannt.



Am 6. August lässt das Bundesjugendorchester mit seinem beeindruckenden Klangkörper unter anderem Ludwig van Beethoven und Antonin Dvořák bis auf den Vorplatz des Konzerthaus Berlin erklingen.



Das Nationale Jugendorchester Rumäniens widmet sich am 7. August neben Constantin Silvestri und Dmitri Schostakowitsch hauptsächlich der Frühlings-Symphonie B-Dur von Robert Schumann, während das von Hugo Ticciati angeführte Ensemble O/Modərnt New Generation Orchestra am 8. August unter anderem zwei deutsche Erstaufführungen von Arturs Maskats und Marcelo Nisinman im Repertoire hat.



Für den feierlichen Abschluss der Open Air-Übertragungen sorgt am 9. August das Schleswig-Holstein Festival Orchester, das unter anderem Luciano Berios Komposition „Rendering“ spielt – eine zeitgenössische Interpretation der Skizzen einer unvollendeten Schubert-Symphonie.



Livestream auf dem Gendarmenmarkt

5. bis 9. August 2021

Verbindliche Anmeldung unter:

www.young-euro-classic.de/openair

Beziehungsweise unter: 030 – 8410 8909

Montag bis Sonntag: 10:00 bis 16:00 Uhr

Die Reservierung ist kostenlos



Hier spielt die Zukunft!

Young Euro Classic, das Festival der besten Jugendorchester der Welt

30. Juli bis 15. August 2021 im Konzerthaus Berlin

Alle Informationen, das aktuelle Programm, Ticket und Hygieneregeln unter:

www.young-euro-classic.de



Quelle: YEC Artefakt Kulturkonzepte







Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: