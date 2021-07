Hauptmenü Start





Seniorenparty im ZDF geschrieben von: Redaktion am 11.07.2021, 10:25 Uhr

paperpress591 Der Kolumnist Andreas Kurtz hat kürzlich die Frage gestellt, warum Uli Zelle so beliebt bei den Zu-schauern der Abendschau ist, und sich die Frage gleich selbst beantwortet: Weil er der einzige in ihrem Alter ist. Gestern Abend im ZDF: die Zugabe zur Jubiläumssendung 50 Jahre „ZDF-Hitparade“. Es war ein schönes Fernseherlebnis, hätte aber ein noch schöneren werden können, wenn nicht ausgerechnet Thomas Gottschalk (71) als Moderator verpflichtet worden wäre, als gäbe es keinen anderen im Deutschen Fernsehen. Er hat mal wieder alles mit seinen dummen Sprüchen zerquatscht.





Am 18. Januar 1969 präsentierte Dieter-Thomas Heck (bis 1984) die erste Ausgabe der Hitparade aus den Tempelhofer Union-Studios. Viktor Worms (1985-1989) und Uwe Hübner (1990-2000) folgten dem Schnellsprecher. Warum 2000 Schluss sein musste, gehört mal wieder zur unerklärlichen Programmstrategie des Senders. So eine Sendung zur Förderung des deutschen Schlagers hätte auch heute noch ihre Berechtigung.



Die Sängerinnen und Sänger von einst versammelten sich noch einmal und trugen ihre Hits von damals vor. Roland Kaiser (69), Jürgen Drews (76), Paola Felix (70), Peggy March (73), Gitte Haenning (75), Graham Bonney (78), Bata Illic (81), G.G. Anderson (71), Christian Anders (76) und andere, bestritten die Senioren-Party. Andy Borg mit 61 und Nino de Angelo mit 58 gehörten eher zu den Youngstern.



Es durften auch vergleichsweise junge Künstler auf-treten, wie Stefanie Hertel (41), Vincent Groß (25) und Ramon Roselly (27). Sie allerdings dazu zu verdonnern, Lieder von Falco, Udo Jürgens und Karel Gott zu singen, war eine Fehlentscheidung. Der stern schreibt heute: „Dass dann Hertel auch noch den Falco-Song ‚Rock me Amadeus‘ interpretiert, ist schwer auszuhalten. Wer kann schon wie Falco singen? Auch Udo Jürgens und Karel Gott haben unvergleichliche Stimmen. Dennoch werden auch sie in der sogenannten ‚Hommage an die verstorbenen Künstler‘ so gecovert, dass wahre Nostalgiker vor lauter Verzweiflung darüber in Tränen ausbrechen. Warum spielt man nicht einfach Videos ein?“ Ich kann mich dem nur anschließen.



Und warum Giovanni Zarrella als Quizmaster auf-treten musste, um Fragen über Ereignisse in den Hitparaden-Sendungen zu stellen, erschließt sich einem auch nicht. In dieser Zeit hätte man viele schöne alte Schlager spielen können.



Berührende Momente gab es auch. Als sich beispielweise Bülent Ceylan (45) als Paola-Fan outete und ein Poster von ihr mitbrachte, das jahrelang über seinem Bett hing. Dass Paola es signierte, versteht sich von selbst.



Musikalische Höhepunkte waren der Auftritt von Karat mit ihren „Sieben Brücken“ und ein Medley aus Songs von Roland Kaiser.



Ja, es war ein unterhaltsamer Ausflug in die Schlagerwelt des letzten Jahrhunderts. Warum man nicht Viktor Worms (62) oder Uwe Hübner (69) gebeten hat, die Sendung zu moderieren, wissen wir nicht. Auch hätte mehr an den 2018 verstorbenen Dieter-Thomas Heck erinnert werden können.



Dennoch: Der Abend hat gezeigt, dass die öffentlich-rechtlichen Sender große Abendshows produzieren können. Sendungen wie „schlag den irgendwen“ in den Privaten sind keine Unterhaltung. Was zum Schluss nicht unerwähnt bleiben soll, ist, wie fit sich die Rentner noch auf der großen Bühne bewegen. Alle Achtung!



Ed Koch





Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

