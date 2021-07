Hauptmenü Start





Drei Millionen für SIRPLUS geschrieben von: Redaktion am 09.07.2021, 09:23 Uhr

paperpress591 SIRPLUS gewinnt SevenVentures Pitch Day 2021: Mit 3 Millionen Euro TV-Budget kommt Lebensmittelretten jetzt ins Fernsehen - und damit in die deutschen Wohnzimmer. Der Werbepreis, der innovative Startups würdigt und unterstützt, geht dieses Jahr an das Berliner Impact Startup SIRPLUS, das Lebensmittelretten zum Mainstream macht. In einer spannenden Fina-listen-Runde hat es sich am 6. Juli gegen drei Mitbewerber

durchgesetzt.



In seinem Pitch überzeugte Gründer Raphael Fellmer die Jury um Kathrin Nusser, CFO von Flaconi, Joko Winterscheidt, Entertainer und Entrepreneur, sowie Florian Weber, CCO von SevenVentures, im Finale sogar einstimmig.



Die Mischung aus nachhaltigem Ansatz, relevantem gesellschaftlichen Thema und einem attraktiven, vielversprechenden Geschäftsmodell waren für CCO Weber Entscheidungsgrundlage. Wie es für das Impact Startup mit den 3 Millionen Euro Budget für Video-Werbung bei der ProSieben-Sat1 Gruppe sowie Budget für die Produktion eines TV-Spots nun weitergeht? Dazu findet Raphael Fellmer noch in der Sendung klare Worte: „Wir werden das Lebensmittelretten von Zuhause noch bequemer machen und noch im 2. Halbjahr 2021 mit dem Versand von frisch gerettetem Obst und Gemüse durchstarten. Gleichzeitig ist es unser Ziel, noch mehr Bewusstsein für die Wertschätzung von Lebensmitteln zu schaffen und gemeinsam mit unseren derzeitigen und zukünftigen Kund:innen noch mehr Lebensmittel zu retten.” Dankesworte findet Fellmer besonders für die Jury und die drei Finalis-ten: „Das SIRPLUS-Team und ich freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und finden es toll, dass der Jury mit ihrer Entscheidung eine enkeltaugliche Zukunft am Herzen liegt. Unseren unglaublich starken Mitbewerbern wünschen wir alles Gute mit ihren tollen Ansätzen!”



Auch die Jury unterstrich die enorme Leistung aller vier Finalisten. Der VYTAL-Gründer Tim Breker präsentierte im Halbfinale ihr Konzept, das aus Europas

größtes digitales, pfandfreies Mehrwegsystem für Liefer- und Togo-Mahlzeiten besteht. In der zweiten Halbfinalgruppe konnte sich SafeNow, eine App, die Menschen in Bedrohungssituationen schützen soll, gegen KoRo Drogerie durchsetzen, ein Online Shop, der den Lebensmittelhandel mit Großverpackungen und einem D2C-Ansatz neu denkt.



Der SevenVentures Pitch Day fand in diesem Jahr zum zehnten Mal statt und zeichnet seit Beginn Startups aus, die mit innovativen Ideen überzeugen. Organisator ist SevenVentures, der Investmentarm der ProSiebenSat1 AG. Erstmalig wurde die Verleihung 2021 im Rahmen des 4GAMECHANGERS-Festivals ausgerichtet.



SIRPLUS ist ein 2017 auf dem EUREF-Campus gegründetes, deutschlandweit agierendes Impact-Startup, das überschüssige Lebensmittel über einen Online Shop und Rettermärkten zurück in den Kreislauf bringt. Durch die direkte Zusammenarbeit mit 800 Produzent:innen und Großhändler:innen rettet SIRPLUS überschüssige, aber noch bestens genieß-bare Lebensmittel. Gemeinsam mit seinen Kund:innen und Partner:innen leistet SIRPLUS einen wichtigen Beitrag zu nachhaltigem



Lebensmittelverschwendung ist weltweit für 8% aller Treibhausgase verantwortlich. Wäre Lebensmittelverschwendung ein Land, wäre es nach China und den USA der drittgrößte Emittent von Treib-hausgasen. Allein in Deutschland wird pro Minute eine LKW-Ladung Lebensmittel verschwendet. Die 1,6 Milliarden Tonnen Lebensmittel im Wert von 1.200 Milliarden Dollar, die weltweit jährlich weggeschmissen werden, sind auch ein ethisches Desaster, erklärt SIRPLUS Gründer und Ingenieur Martin Schott: „Es ist moralisch nicht länger tragbar, dass heute noch über 800 Millionen Menschen an Unterernährung leiden, obwohl wir mit den verschwendeten Lebensmitteln alle hungernden Menschen vier-mal ernähren könnten.” Die Unternehmensziele von SIRPLUS finden sich in den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen wieder. Quelle: SIRPLUS



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

