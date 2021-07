Hauptmenü Start





Ehrung für Heinz Kapelle geschrieben von: Redaktion am 02.07.2021, 07:44 Uhr

paperpress591 Jahrelang war das Grab von Heinz Kapelle auf dem Tempelhofer Parkfriedhof in der Gottlieb-Dunkel-Straße Station der vom Paper Press e.V. durchgeführten „Antifaschistischen Stadtrundfahrten durch Tempelhof“. Erstmals am 14. September 1980 erinnerten hier die Zeitzeugen Emil Ackermann und Wolfgang Szepansky, beide Insassen des Konzentrationslagers Sachsenhausen, an die illegale Widerstandsarbeit von jungen Menschen während der nationalsozialistischen Diktatur. Viele Jugendliche kannten, wenn überhaupt, den Namen Sophie Scholl. Sie waren erstaunt, dass auch in ihrer Nachbarschaft Menschen Widerstand gegen die Nazis leisteten und das Schicksal von Heinz Kapelle ging vielen sehr nah.



Gestern, am 1. Juli 2021, dem 80sten Todestag, fand an seinem Grab, auf Initiative von Uwe Januszewski, ehemaliger Vorsitzender des Paper Press e.V., und Ralf Derwenskus, früherer Vorsitzender des „Sozialistischen Jugendverbands Karl Liebknecht“ (Foto) eine gemeinsame Ehrung, unter anderem mit Vertreterinnen und Vertretern der SPD, der Linkspartei und der VVN statt. Sie legten Blumengebinde am Grab nieder. Vor rund 50 Anwesenden wies Lars Rauchfuß (Foto rechts), Vorsitzender der SPD Tempelhof-Schöneberg, in einer kurzen Ansprache auf die Wichtigkeit des gemeinsamen Gedenkens und Handelns gegen Neonazis hin. Er erinnerte daran, dass es die SPD-Fraktion in der BVV Tempelhof war, die damals die Jugendlichen in deren Bestreben, die Geschichte vor der Haustür zu erkunden, unterstützte. So auch bei der Durchführung der Stadtrundfahrten, die zu Stätten des Naziterrors und Widerstands führten. Die Fraktion „Die LINKE“ in der BVV Tempelhof-Schöneberg nahm das gemeinsame Gedenken zum Anlass, einen Antrag in die BVV einzubringen, mit dem das Bezirksamt beauftragt wird, den Erhalt des Grabes von Heinz Kapelle dauerhaft zu sichern.



Leben und Wirken von Heinz Kapelle



Der am 17. September 1913 in Berlin geborene Buchdrucker kämpfte als Mitglied des Arbeitersportvereins Fichte und des Kommunistischen Jugendverbandes Deutschlands seit 1933 illegal gegen die Nationalsozialisten. Bereits im Frühjahr 1934 wurde er dafür zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt. Nach der Haft baute er zusammen mit Erich Ziegler eine illegale Jugendgruppe auf, der sich fast 60 junge Frauen und Männer, Kommunisten, Sozialisten und aus der katholischen Jugend anschlossen. Die Gruppe druckte illegale Flugblätter und Kapelle verteilte sie nachts mit dem Motorrad vor Berliner Fabriken. Nach dem Überfall der deutschen Wehrmacht auf Polen, dem Beginn des II. Weltkrieges, verteilte die Gruppe am 8. September 1939 ihr Flugblatt: „Ich rufe die Jugend der Welt“. Sie riefen zum Boykott der Waffenproduktion und zum Widerstand auf.



Die intensive Suche der Geheimen Staatspolizei in allen Druckereien Berlins führte am 16. Oktober 1939 zur Verhaftung von Heinz Kapelle und fünft weiteren Widerstandskämpfer. Kapelle hielt den unmenschlichen Verhören stand und verriet niemanden. Aus der Akte der Gestapo: „Der Kapelle ist trotz Anwendung aller bekannten Vernehmungsmethoden nicht zu einem Geständnis über seine gesamte illegale Betätigung zu bewegen…“ „…nach Ansicht der bearbeitenden Dienststellen würden auch weitere verschärfte Vernehmungen des Kapelle erfolglos bleiben, weil er tatsächlich nichts mehr weiß.“



Am 21. Februar 1941 verhängte der II. Senat des Volksgerichtshof wegen Hochverrats das Todesurteil gegen ihn. Fünf seiner Mitstreiter wurden zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Im Alter von 27 Jahren wurde er am 1. Juli 1941 in Plötzensee hingerichtet. Ein eingereichtes Gnadenersuch wurde am 17. März 1941 abgelehnt. Neben dem Grab erinnern eine Gedenktafel an seinem Wohnhaus in Neukölln sowie das Kapelle Ufer in Berlin-Mitte (Uferstraße zwischen Alexanderufer und Schiffbauerdamm) und die Heinz-Kapelle-Straße in Prenzlauer Berg an ihn.



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

