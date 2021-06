Hauptmenü Start





Gasometer-Ausbau kann umgesetzt werden geschrieben von: Redaktion am 24.06.2021, 05:31 Uhr

paperpress590 Die Bezirksverordnetenversammlung von Tempelhof-Schöneberg hat gestern Abend dem Bebauungsplan für den EUREF-Campus in Schöneberg zugestimmt. Damit kann der Ausbau des Gasometers wie geplant stattfinden. In das entstehende Gebäude im Innern des Gasometers werden 2.000 Mitarbeitende der Deutschen Bahn einziehen. Bei der Abstimmung haben die Fraktion der Linken und ein Bezirksverordneter der Grünen dagegen gestimmt. Die Grünen wollten zuvor die Abstimmung vertagen, dagegen sprachen sich SPD, CDU, FDP und AfD aus.





Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

