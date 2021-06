Hauptmenü Start





Es wäre so schön gewesen - Teil 2 geschrieben von: Redaktion am 18.06.2021, 05:55 Uhr

paperpress590 Vor einem Jahr berichteten wir unter der gleichen Überschrift, wie schön es gewesen wäre, wenn vom 26. bis 28. Juni 2020 der 37. ROCKTREFF und Das Spielfest im Fußballstadion des Volksparks Mariendorf hätten stattfinden können. In diesem Jahr also Teil 2 der schlechten Nachrichten.



Heute, am 18. Juni, hätte der Schirmherr des Rocktreffs, Tempelhof-Schönebergs Bezirksverordnetenvorsteher Stefan Böltes und die Freundes-kreisvorsitzende Petra Dittmeyer um 18:00 Uhr den 38. ROCKTREFF eröffnet und am Samstag, dem 19. Juni, Bezirksbürgermeisterin Angelika Schöttler und Jugendstadtrat Oliver Schworck Das Spiel-fest. Zweimal hintereinander hat ein kleines hässliches Virus diese Doppelveranstaltung verhindert, an der an den drei Wochenendtagen sonst bis zu 15.000 kleine und größere Menschen teilnehmen.



Seit 1984 ist der ROCKTREFF, auch wenn es stürmte und stark regnete, zuvor nie ausgefallen. An diesem Wochenende hätte die Sonne ohne Ende geschienen. Es wäre ein richtig tolles Rock-Festival geworden und ein schönes Spielfest für die ganze Familie.



Vorerst bleibt die Erinnerung heute nur an die Veranstaltung 2019, an der als Ehrengast der Regierende Bürgermeister Michael Müller teilgenommen hatte.



Rund 100 Ehrenamtliche kümmern sich von der Planung bis zur Durchführung um die beiden Veranstaltungsteile. Zum Gruppenfoto versammelt sich die Crew jedes Jahr auf der großen Bühne.



Das Festival-Publikum ist Jahr für Jahr begeistert von der Musik der 16 Amateurbands, die beim ROCKTREFF an den drei Tagen auftreten. Nie gab es ernsthafte Probleme.



ROCKTREFF und Das Spielfest sind eine Veranstaltung des Jugendamtes Tempelhof-Schöneberg. Träger der Veranstaltung ist der gemeinnützige Verein CPYE e.V. Am ROCKTREFF nehmen jeweils 16 Band mit rund 80 Musikerinnen und Musiker teil. Beim Spielfest bieten über 30 Vereine und Organisationen Mitmachspiele für Kinder und Jugendliche an. Etwa 200 Ehrenamtliche kümmern sich um die Angebote.



Und alle warten jetzt auf den Termin für 2022, der dann hoffentlich wieder stattfinden kann. Alle Informationen über den ROCKTREFF und Das Spielfest sowie Unterstützer, Sponsoren, Helferinnen und Helfer unter www.rocktreff.de





