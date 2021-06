Hauptmenü Start





Young Euro Classic Nachwuchsprogramm geschrieben von: Redaktion am 15.06.2021, 17:27 Uhr

paperpress590 Mit NEXT GENERATION richtet sich Young Euro Clas-sic auch in diesem Jahr an den Nachwuchs des Nachwuchses: Vom 28. Juli bis 15. August fördert das Festival die kreativen Talente der ganz jungen Generation. In der Sommer-Workshop-Woche, am Familientag und während eines Literaturprojekts können 4- bis 18-Jährige staunen, sich ausprobieren und ihre Interessen weiterentwickeln.



Sommer-Workshop-Woche (28.07. – 06.08.2021)



Mit der Next Generation Sommer-Workshop-Woche gehen Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 18 Jahren auf Entdeckungsreise: Europäische Märchenwelten erkunden sie mit Musik, Tanz und Theater. Im Multimedia-Workshop lernen sie, wie Filmmusik entsteht und Videos gedreht werden. Die Young Euro Classic Reporter bereiten sich schon einige Tage zuvor darauf vor, das Geschehen rund um das Festival zu begleiten und in Text, Bild und Ton im Festival-Blog festzuhalten.



Weitere Informationen und Anmeldungen unter:

https://young-euro-classic.de/sommer-workshop-woche/



Familientag (08.08.2021)



Der Young Euro Classic Familientag am 8. August richtet sich aktuell mit zwei spannenden Veranstaltungen an Kinder und Familien. Die Deutsch-Französische Juniorakademie, eine Kooperation der Musikschule Paul Hindemith Berlin-Neukölln und dem OPPB - El Camino, spielt für Kinder ab 6 Jahren Musik von Paul Hindemith, Georges Bizet, Werke aus „Game Of Thrones“ und „James Bond“.



Mit der Aufführung „Intergalaktischer Spaß mit IO“ bietet die Puppenphilharmonie Berlin Kindern ab 4 Jahren einen spielerischen Zugang zu klassischer Musik jenseits aller Konventionen. Präsentationen aus den Next Generation-Workshops und weitere Veranstaltungen runden den Familientag – je nach Entwicklung des pandemischen Geschehens – ab.



Konzert der Deutsch-Französischen Juniorakademie:

https://young-euro-classic.de/deutsch-franzoesische-juniorakademie-2021/



Intergalaktischer Spaß mit IO:

https://young-euro-classic.de/intergalaktischer-spass-mit-io



Literaturprojekt: „Europa – Meine Heimat? Meine

Zukunft?“ (15.08.2021)



Mit „Europa – Meine Heimat? Meine Zukunft?“ wurde die Zusammenarbeit mit Berliner Oberschüler_innen fortgesetzt, die sich in Essays und Gedichten mit Fragen zu Europa beschäftigen: Was ist da-von zu halten? Verstehen sie darunter grenzenlose Reisefreiheit – oder doch vielleicht ihre Zukunft? Symbolisiert es für sie Frieden, Demokratie und Zusammenarbeit oder eher Bürokratie und Verwaltungschaos? Der Schauspieler Boris Aljinovic liest am 15. August die eindrucksvollen Arbeiten der Schüler_innen.



Weitere Informationen unter:

https://young-euro-classic.de/event/next-generation-europa-meine-heimat-meine-zukunft-2021/





Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

