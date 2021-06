Hauptmenü Start





Das wars dann wohl geschrieben von: Redaktion am 11.06.2021, 05:39 Uhr

paperpress590 So einen schnellen Absturz gab es selten. Lagen vor Kurzem die Grünen noch vor der Union bzw. gleich-auf, erhöht sich der Abstand in dieser Woche atem-beraubend auf sechs bzw. acht Prozent. Was ist los? Wer sich die Mühe macht, nachzulesen, was Annalena Baerbock mit ihrem Lebenslauf angestellt hat, versteht die Welt nicht mehr. Sie selbst bezeichnete gestern in der ARD ihre Angaben als „schlampig“ gemacht. Aber auch im Lebenslauf von Armin Laschet gibt es Ungereimtheiten. Und da wir gerade bei den Kanzlerkandidat:innen sind, haben wir noch einmal bei Maischbergers Woche erfahren, dass Olaf Scholz keine Verantwortung für den Wirecard-Skandal zu übernehmen bereit ist. Bei einem anderen Banken-Skandal aus der Zeit, als Scholz Bürgermeister von Hamburg war, offenbaren sich bei ihm erstaunliche Erinnerungslücken. Der Berliner SPD-Spitzenkandidatin, Franziska Giffey, ist gestern der Doktortitel aberkannt worden. Begründung der FU: „Täuschung über die Eigenständigkeit ihrer wissenschaftlichen Leistung“, Sie habe „mindestens mit bedingtem Vorsatz gehandelt“, die Arbeit genüge „nicht den Anforderungen an die gute wissenschaftliche Praxis“. Der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sieht sich immer größer werdenden Vorwürfen wegen Masken-Käufen und deren geplante Verwendung ausgesetzt, von seinem Test- und Impfmanagement wollen wir gar nicht erst reden. Und zahlreiche Unions-Abgeordnete haben mit dubiosen Maskendeals viel Geld kassiert. Das ist also die politische Elite unseres Landes. Da wird so manche Bananenrepublik neidisch.



Alles, was Unions-Politiker, ob Laschet, Spahn und andere betrifft, schadet diesen nicht. Ganz im Gegengeil. Übel genommen wird bei den Grünen und der SPD. Das verstehe, wer will. Die Wählerschaft scheint Angst zu bekommen vor dem, was die Grünen mit diesem Land vorhaben. Da doch lieber auf die altbewährten christlich-konservativen Werte setzen. Nein, es gibt keine Wechselstimmung im Land. Dass sich unter Führung der Grünen, SPD und FDP zu einer Koalition zusammenfinden könnten, ist eher unwahrscheinlich. Christian Lindner setzt auf Sieg. Er will auf jeden Fall an der nächsten Regierung beteiligt werden, wohl lieber als Juniorpartner der Union. Dass die Grünen in Sachsen-Anhalt er-klärt haben, für eine Fortsetzung von Schwarz-Rot-Grün nicht zur Verfügung zu stehen, ist das Gegen-teil von schlau. Die Grünen versemmeln es mal wieder. Die Welt wird also weiter darauf warten müssen, von den Grünen gerettet zu werden.



Die Umfragen von Infratest dimap (Telefonisch und Online 1.316 Befragte) für die ARD und von der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF (Telefonisch 1.232 Befragte), jeweils vom 10. Juni 2021.



Die ersten Ziffern ARD und zweiten ZDF:



CDU/CSU 28 28

SPD 14 15

Grüne 20 22

FDP 12 10

Linke 7 7

AfD 12 11



Ed Koch







Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

