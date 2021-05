Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 25 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Vormerken: Am 3. Juni startet der Vorverkauf für Young Euro Classic geschrieben von: Redaktion am 23.05.2021, 07:11 Uhr

paperpress589 „Ein denkwürdiger Tag, denn es ist der erste Tag, an dem die Kulturbetriebe wieder langsam hochfahren können. Was für ein schönes Gefühl, nach dreieinhalb Monaten Online-Konzerten endlich mal wieder lebende Menschen Face to Face sehen, hören und erleben zu können.“ Das sagte Berlins Kultursenator Klaus Lederer zur Eröffnung von Young Euro Classic am 1. August 2020. Zehn Tage lang fand im letzten Jahr eine kleinere Ausgabe von YEC statt, aber, wie gewohnt, mit großer Musik und noch größerer Begeisterung des Publikums. Nur ein Drittel der Plätze im Konzerthaus am Gendarmenmarkt durfte besetzt werden. Nach dem Sommermärchen folgten die nächsten Corona-Wellen. Nichts ging mehr im Kulturbetrieb. Inzwischen sinken die Inzidenzwerte und die Stimmung steigt. Die Zeichen stehen gut, dass dieser Kultur-Sommer noch besser wird als der im letzten Jahr.



Das Festival der besten Jugendorchester der Welt findet vom 30. Juli bis 15. August 2021 statt. Der Kartenvorverkauf beginnt am 3. Juni, dann steht auch das Programm auf der Internetseite:

www.young-euro-classic.de





Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: