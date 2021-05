Hauptmenü Start





Pfingststimmung geschrieben von: Redaktion am 21.05.2021, 09:54 Uhr

paperpress589 Viel hat sich zur Vorwoche nicht verändert. Der Zweikampf zwischen Grünen und der Union ist in vollem Gange. Die SPD spielt immer noch in der Zehnerliga. Während Allensbach und Kantar/Emnid die Union vor den Grünen sieht, stehen die Grünen bei Forsa und der Forschungsgruppe Wahlen auf dem ersten Platz.



Die Linke befindet sich im leichten Sinkflug, was vermutlich daran liegt, dass sie keine Rolle in einer künftigen Bundesregierung spielen wird. Die FDP hält stabil ihr Ergebnis von 2017. Dass sie gebraucht werden wird, liegt im Bereich des Möglichen. Der SPD könnte wieder nur die Rolle des Junior-Partners zufallen. Entweder mit Schwarz und Gelb oder mit Grün und Gelb. Für Schwarz-Grün oder Grün-Schwarz ist es derzeit sehr knapp.



Kann man sich aber wirklich vorstellen, dass die Union als Juniorpartner der Grünen Politik machen will? Kanzlerin Baerbock mit Vize-Kanzler Laschet? Schwer vorstellbar. So viele Kröten zu schlucken, könnten vor allem die Bayern nicht vertragen. Alle Konstellationen, bei denen die Grünen vorn liegen, sind (noch) für die anderen eine Horrorvision.



Wie auch immer. An diesem Wochenende endet die Osterzeit und der herabschwebende Heilige Geist setzt sich zu uns auf die Bank im wiedereröffneten Biergarten. Fröhliche Pfingsten.



Ed Koch





Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

