Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 10 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Schlaraffenland geschrieben von: Redaktion am 20.05.2021, 08:52 Uhr

paperpress589 Für die Gesetzgebung in diesem Land ist der Bundestag zuständig. Die Gesetze, die die Versorgung der Mitglieder des Bundestages und der Regierung regeln, beschließen praktischer Weise die Politiker selbst. Scheidet beispielsweise ein Politiker in den USA aus dem Amt, erhält er von einer Stunde zur anderen keine Bezüge mehr. Anders in Deutschland. Fragen Sie mal einen amerikanischen Politiker, was er unter „Transition Allowance“ versteht. Wörtlich übersetzt heißt das „Übergangszulage“, hierzulande als Übergangsgeld bekannt. Er wüsste mit dem Begriff nichts anzufangen.



Für Finanzielles ist in Deutschland die BILD-Zeitung zuständig. Immer wieder informiert sie darüber, was uns unsere Politiker kosten. So hat sie natürlich auch gleich ausgerechnet, dass sich Franziska Giffey keine finanziellen Sorgen machen muss. „Laut Bundesministergesetz stehen ihr für zwei Jahre maximal 221.751 Euro Übergangsgeld zu.“, hat BILD errechnet. „Bis zu einer möglichen Wahl zur Regierenden Bürgermeisterin im September habe sie einen Anspruch auf 57.491 Euro.“ Auch wenn sie nicht Regierende Bürgermeisterin wird, so wird ihr vielleicht ein Senatorenamt in einer Grün-Rot-Roten-Landesregierung angeboten. In unserem Land sind die Politiker-Vergütungen sicherer als die Renten. Das reinste Schlaraffenland.





Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: