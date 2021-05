Hauptmenü Start





Begegnungen: Senta Berger zum 80sten geschrieben von: Redaktion am 13.05.2021, 06:51 Uhr

paperpress589 Henning Hamann hat in seiner Zeit als Moderator beim legendären Radio-Sender Hundert,6 und dem noch legendäreren RIAS-Berlin über 200 Prominente, Künstlerinnen und Künstler vom Schauspiel und aus der Musikbranche interviewt. Die zweistündige Live-Sendung mit Senta Berger 1989 (noch vor dem Mauerfall) bei Hundert,6 ist ihm bis heute in sehr guter Erinnerung geblieben. Es war für ihn eine Sternstunde, berichtet er uns. Hamann erlebte einen liebenswürdigen Star ohne jegliche Allüren.



In den zwei Stunden trank sie Tee und er Kaffee, wobei es zum Munterbleiben dieser Getränke nicht bedurft hätte. Als Hamann 1989 die damals 48-jährige Senta Berger interviewte, hatte sie bereits 95 Spielfilme abgedreht und noch acht vor sich, und wirkte an 28 TV-Produktionen mit, 49 weitere sollten in den nächsten Jahren hinzukommen. Ob-wohl Berger in ihrer ebenso langen wie beeindruckenden Karriere mit hunderten von Kolleginnen zu sehen war, ist meist nur von den männlichen Schauspielern an ihrer Seite in den Lexika zu lesen. Während ihrer Zeit in Hollywood von 1962 bis 1969 war sie u.a. in Filmen mit Frank Sinatra, Dean Martin, John Wayne und Yul Brynner zu sehen, 1967 auch in einer deutsch-italienischen Produktion mit Alain Delon. Aber auch die deutschsprachigen Schauspielernamen müssen sich nicht hinter den Hollywood-Legenden verstecken. Curd Jürgens, Heinz Rühmann, Klaus-Maria Brandauer, Maximilian Schell, und wer würde Franz Xaver Kroetz vergessen können, mit dem sie 1985/86 die unvergleichliche Fernsehserie Kir Royal drehte?



Die Zusammenarbeit mit den männlichen Stars war nicht nur von Harmonie geprägt. So berichtete sie über sexuelle Übergriffe, die sie in ihrer Schauspielkarriere erfahren habe. So habe O. W. Fischer versucht, sie zu vergewaltigen. Auch gegen Charlton Heston und Richard Widmark erhob Berger Vorwürfe wegen sexuellen Missbrauchs. Mit Kuss-versuchen habe Kirk Douglas sie zudem sexuell belästigt.



Seit 1963 ist sie mit dem damaligen Medizinstudenten und späteren Filmregisseur Michael Verhoeven liiert. Offiziell heißt sie Senta Verhoeven.



Zu den zahllosen Kino- und TV-Filmen kommen noch weit über 30 Hörbücher und Hörspiele hinzu. Damit längst nicht genug. Auch als Sängerin hat sie sich einen Namen gemacht. Zwischen 1966 und 1989 erschienen sieben Singles und zwei Alben von ihr. Das Album „Wir werden seh’n…“ kam 1989 pünktlich zu Hamanns Sendung heraus und wurde natürlich in das Programm eingefügt.



Wenn wir schon bei der Statistik sind, dürfen die Auszeichnungen nicht fehlen. 41 sind es bis heute. Vom Bambi 1968 bis 2020 zum Toleranzpreis der Evangelischen Akademie Tutzing „als Charakterdarstellerin für ihr Lebenswerk als glaubwürdige Persönlichkeit im Film wie in der Wirklichkeit.“ 1999 erhielt sie das Bundesverdienstkreuz Erster Klasse.



An den Schluss dieses Beitrages wollen wir ihr soziales und politisches Engagement stellen. 1971 beteiligte sich Berger an der Medienaktion „Wir haben abgetrieben!“. 2009 erklärte sie sich bereit, als Botschafterin sowohl für die Tierschutzorganisation Pro Wildlife für den Schutz von Menschenaffen als auch für die José Carreras Leukämie-Stiftung tätig zu werden. Berger, die sich bereits 1972 im Wahlkampf für Willy Brandt eingesetzt hatte, wurde von der SPD als Delegierte für die deutsche Bundespräsidentenwahl 2012 nominiert. Sie engagiert sich überdies seit vielen Jahren aktiv im Kampf gegen Blutkrebs für die DKMS. Quellen: Wikipedia – Henning Hamann



Senta Berger, eine in vielerlei Hinsicht großartige Persönlichkeit. Henning Hamann und wir gratulieren zum Geburtstag.



Ed Koch



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

