Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 5 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Trauer um Florian Eckardt geschrieben von: Redaktion am 12.05.2021, 08:18 Uhr

paperpress589 Es war ein Schock, als in einer Zwischenmoderation Eva-Maria Lemke in der gestrigen Abendschau sagte: „Wir sind eine Redaktion, die füreinander da ist, auch im größten Stress. Aber heute mussten wir eine besonders schlimme Nachricht verkraften: dass wir unseren lieben Kollegen Florian Eckardt nicht wiedersehen werden.



Florian war unser landespolitischer Reporter und Redakteur, hat aus dem Abgeordnetenhaus und dem Senat berichtet. Er war einer, der immer Bescheid wusste – ‚Hast Du schon gehört?‘ – Die Frage hat Florian immer mit ‚Ja‘ beantwortet. Dazu ein so tiefes Lachen, dass man es ein Stockwerk weiter noch gehört hat.



Bei uns stand heute die Zeit still, als wir erfahren haben, dass Florian Eckardt gestern vom Tod überrascht wurde.“



Nach Informationen der B.Z. starb der Journalist im Urlaub an den Folgen eines Fahrradunfalls. Er wurde nur 39 Jahre alt.



Die Bestürzung über den Tod von Florian Eckardt ist auch bei vielen Politikern groß. So twitterte Grünen-Fraktionschefin Antje Kapek: „Mir fehlen die Worte. Der plötzliche Tod von Florian Eckardt ist ein unfassbarer Schock!“ Und CDU-Landeschef Kai Wegner sagte: „Diese Nachricht macht mich sehr, sehr traurig und fassungslos. Florian Eckardt wird Berlin fehlen. Immer top informiert, immer freundlich.“

Quelle: B.Z.



Der Grund für diese Anteilnahme ist verständlich. Eckhardt gehörte nicht zu den Journalisten, die einen aggressiven Interviewstil pflegten. Er ging, was man nicht über jeden Journalisten sagen kann, nicht in ein Interview, um sein Gegenüber schlecht aussehen zu lassen, aber auch nicht besser, als dieser es verdient hat. Er ließ ausreden und ging nur dazwischen, wenn es unbedingt sein musste. Eckardt bewies, dass ein Interview zwar hart in der Sache, aber fair und freundlich im Ton geführt wer-den kann. Vor allem wird uns dieser Interviewstil fehlen. Genauso wie seine vielen Reportagen, die von großer Sachkenntnis geprägt waren.



Besser als es gestern Abend Eva-Maria Lemke sagte, kann man es nicht ausdrücken: „Einer, der fehlen wird. Aber so was von!“



Mit Florian Eckardt verlieren wir einen langjährigen Abonnenten und aufmerksamen Leser unserer Newsletter.



Unsere Anteilnahme gilt seiner Familie und seinen Kolleginnen und Kollegen beim rbb.



Ed Koch











Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: