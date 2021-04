Hauptmenü Start





Es sind 54 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Nevomo beginnt mit europäischer Expansion geschrieben von: Redaktion am 28.04.2021, 06:07 Uhr

paperpress588 Nevomo vergrößert die Reichweite seiner Geschäftstätigkeit und beginnt mit der europäischen Expansion. Das Startup aus Polen hat eine Kooperation mit dem EUREF-Campus Düsseldorf und der Hochschule Emden/Leer in Deutschland aufgebaut. Die Gründer kündigten zudem die Eröffnung einer neuen Schweizer Niederlassung des Unternehmens an, die für die Zusammenarbeit mit Unternehmen aus der Schweiz, Frankreich und Italien zuständig sein wird. Und das ist erst der Anfang der ehrgeizigen europäischen Entwicklungspläne des Projekts Nevomo.



Nevomo, früher bekannt als Hyper Poland, entwickelt eine auf Magnetschwebetechnik basierende Magrail-Technologie, die Fahrten mit Geschwindigkeiten von bis zu 550 km/h unter Nutzung der be-stehenden Schieneninfrastruktur ermöglicht und den schrittweisen Einsatz des Hyperloop-Vakuumsystems erlaubt. Nevomo arbeitet mit einer Gruppe von weltweit anerkannten Experten in den Bereichen Logistik, High-Tech, Eisenbahnmarkt und Magnetbahn zusammen. Die europäische Expansion soll neue Partner und strategische Kooperationen anziehen und so zu einem schnellen Wachstum des Unternehmens führen.



Start der Auslandsexpansion



Das Unternehmen hat gerade eine Partnerschaft mit dem EUREF-Campus Düsseldorf bekannt gegeben. Nach dem renommierten Berliner Zentrum ist dies der zweite Innovationscampus seiner Art in Deutschland. Der Campus wird Unternehmen, Forscher und Start-ups zusammenbringen, die in den Bereichen moderner Technologien für Energie, Mobilität und nachhaltige Entwicklung arbeiten. Er wird der Arbeitsplatz für 3.500 Menschen, deren Haupt-ziel es sein wird, innovative Lösungen für den Transport der Zukunft zu entwickeln.



"Der EUREF-Campus Düsseldorf beweist, dass die Energie- und Mobilitätswende gelingen kann. Hier werden Optionen präsentiert, Prototypen entwickelt und Technologien auf ihre Skalierbarkeit getestet. Die Innovationskraft von Unternehmen wie NE-VOMO ergänzt auf dem EUREF-Campus ein Netz-werk aus Wissenschaft und Wirtschaft, aus großen Unternehmen und Startups. Wir freuen uns sehr, NEVOMO von Anfang an als aktiven Partner unserer Innovations-Community und wichtigen Mieter des NRW Mobility Hub begrüßen zu dürfen. NEVOMO – als einer der innovativsten Player im Bereich Mobilität – wird zeigen, wie die Mobilität der Zukunft aus-sieht und wie diese Zukunft Realität wird" – kommentiert Uwe Kerkmann, Standortleiter EUREF-Campus Düsseldorf.



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

