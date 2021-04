Hauptmenü Start





Einfach toll!!! geschrieben von: Redaktion am 24.04.2021, 17:54 Uhr

paperpress588 Ein toller Landesparteitag, ein tolles Programm, eine tolle Spitzenkandidatin, tolle Bundestags-Kandidaten, eine tolle Mischung… Die Vize-Vorsitzende der Berliner SPD, Iris Spranger, begrüßte die Mitglieder der Landesdelegierten-Konferenz um 16:00 Uhr im Neuköllner Estrel. Zu-vor, von 10:00 bis 15:00 Uhr fand der Landespartei-tag statt, auf dem Franziska Giffey offiziell zur Spitzenkandidatin ernannt und das Wahlprogramm verabschiedet wurde. Giffey erhielt 85 Prozent der Delegiertenstimmen.





In der roten Hütte im Hintergrund sollen nun Begegnungen mit Bürger:innen und der künftigen Re-gierenden Bürgermeisterin stattfinden. Raed Saleh hatte diese tolle Idee. Eine Pflanze und eine Gießkanne wurden ihr symbolisch überreicht.



Ja, es war wirklich toll. Olaf Scholz, der am 9. Mai auf einem Bundesparteitag offiziell zum Spitzenkandidaten gekürt werden will/wird, begrüßte per Video die Delegierten. Scholz geht nach wie vor davon aus, der nächste Bundeskanzler zu werden.



Gemeinsam mit Raed Saleh stellte sie die zwölf Wahlkreiskandidat:innen einzeln vor. Danach begann die Abstimmung über die Bundestagsliste. In einer Probeabstimmung erhielt die Berliner Currywurst nur 104 Ja und 135 Nein-Stimmen. Das hätte nicht gereicht.



Bei den Abstimmungen über die ersten drei Listen-plätze waren die Ergebnisse eindeutiger. Michael Müller, der Charlottenburg-Wilmersdorf im Bundes-tag vertreten will, erhielt 88 Prozent der Delegiertenstimmen und ist damit Spitzenkandidat der SPD für die Bundestagswahl. Platz Zwei belegt Cansel Kiziltepe aus Friedrichshain-Kreuzberg, die bereits im Bundestag sitzt. Sie erreichte 85 Prozent. Und auf Platz Drei steht der Name Kevin Kühnert. Für ihn stimmten 78,4 Prozent mit Ja. Kühnert tritt in Tempelhof-Schöneberg gegen den CDU-Platzhalter Jan-Marco Luczak an, den er heftig wegen dessen Mietenpolitik kritisierte. Luczak liefert vier von fünf Mietern in seinem Bezirk „ans Messer.“, sagte Küh-nert. Die Mietenfrage wird, nicht nur in Tempelhof-Schöneberg, zu einem zentralen Thema werden.



Ab dem Listenplatz Vier begannen die Gegenkandidaturen. Mit hauchdünner Mehrheit setzte sich Annika Klose auf Platz Vier durch. Für den fünften Platz bewarben sich gleich drei Kandidaten. Die Versammlung dauert an.



Ed Koch



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

