Herausgabe der Gedenkmünze für Sophie Scholl verschoben geschrieben von: Redaktion am 24.04.2021, 05:40 Uhr

paperpress588 Nun trifft es auch die 20-Euro-Silber-Gedenkmünze für Sophie Scholl. Ihre Ausgabe wurde vom Bundesfinanzministerium auf unbestimmte Zeit verschoben, wie es in diesem Jahr schon den 20-Euro-Gedenkmünzen für die Serie „Märchen der Gebrüder Grimm“ (Frau Holle) und für „50 Jahre - Sendung mit der Maus“ erging. Angesichts der weiter andauernden Pandemielage kommt es zu Einschränkungen in den deutschen Prägeanstalten, die bei der Münze für Sophie Scholl die Prägeanstalt in München (Buchstabe D) betrifft, so die Deutsche Bundesbank. Derzeit werden nur die Münzen des „normalen“ Münzkreislaufes geprägt. Auch wenn Corona viele Bereiche ausbremst, sollte dies nicht dazu führen, dass das Gedenken an die Frauen und Männer im Widerstand gegen den Nationalsozialismus und dazu gehört auch die Münze für Sophie Scholl vernachlässigt wird.



Die Bundesregierung hatte 2020 beschlossen, an-lässlich des 100. Geburtstages von Sophie Scholl (*9. Mai 1921, hingerichtet am 22. Februar 1943) eine 20-Euro-Sammlermünze prägen zu lassen und am 22. April 2021 herauszugeben. „Die Münze ehrt eine der bekanntesten deutschen Widerstandskämpferinnen gegen den Nationalsozialismus, die bis heute als Vorbild für den Kampf gegen Unfreiheit und Unterdrückung gilt. Der Entwurf der Münze stammt von dem Künstler Olaf Stoy aus Rabenau und zeigt auf der Bildseite ein Porträt von Sophie Scholl, das ihre besondere Persönlichkeit sichtbar macht. Die junge Frau signalisiert schon durch ihre äußere Erscheinung geistige Unabhängigkeit, Klarheit und Weisheit und die Kraft, zu ihren humanitären Prinzipien auch in höchster Lebensgefahr zu stehen. Die künstlerische Darstellung macht zudem ihre Sensibilität sichtbar und ermöglicht es dem Betrachter, Empathie für ihre Person und für ihr Handeln zu entwickeln“, so das Bundesfinanzministerium in der Pressemitteilung vom 2020. Der glatte Münzrand soll die Inschrift „EIN GEFUEHL WAS RECHT UND UNRECHT IST •“ erhalten.



Uwe Januszewski



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

