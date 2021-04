Hauptmenü Start





Programmänderung bei "hart aber fair" geschrieben von: Redaktion am 12.04.2021, 11:14 Uhr

paperpress588 Die Personalfrage der Union hat bei „hart aber fair“ die Corona-Krise verdrängt. Und das ausgerechnet in der Woche, in der Grundrechte im Infektionsschutzgesetz ausgehebelt werden sollen. Söder oder Laschet scheinen der ARD wichtiger zu sein als die Bekämpfung der Pandemie.



„Showdown der Kandidaten – verstolpert die Union das Kanzleramt? Laschet oder Söder – die Union entscheidet über die Kanzlerkandidatur. Wie erfolgreich kann ein Kandidat sein, dessen Kür schon so holprig abläuft? Und wer ist groß genug, um aus dem Schatten von Angela Merkel treten zu können? Aus aktuellem Anlass haben wir das Thema geändert. Die Gäste werden in Kürze bekannt gegeben.“, heißt es in einer Mitteilung des WDR. Wer es sich trotzdem ansehen möchte, 21:00 Uhr ARD, es sei denn, dass Erste widmet der K-Frage noch einen Brennpunkt, dann entsprechend später. Die Frage, wer groß genug ist, stellt sich wohl bei Markus Söder mit ca. zwei Metern nicht wirklich.



Übrigens: Das Präsidium der CDU Berlin unterstützt die Kandidatur von Markus Söder als Kanzlerkandidat von CDU und CSU. In einem Stimmungsbild sprach sich das Präsidium einhellig für den bayerischen Ministerpräsidenten aus.



Kai Wegner, Vorsitzender der CDU Berlin, erklärt:



„Markus Söder ist der zupackende, erfolgreiche Krisenmanager, der Deutschland aus der Pandemie führen und das Land zukunftsfest machen kann.

Das Präsidium der CDU Berlin begrüßt daher sehr, dass Markus Söder gestern ebenfalls seine Bereitschaft erklärt hat, für Deutschland Verantwortung zu übernehmen.

Mit Armin Laschet und Markus Söder haben wir zwei starke Ministerpräsidenten als Vorsitzende von CDU und CSU, die beide das Zeug zum Bundeskanzler haben. Das unterscheidet uns von den anderen Parteien. Wir sind überzeugt, dass die Menschen noch stärker Markus Söder zutrauen, Deutschland gut zu führen. Darum unterstützt das Präsidium der CDU Berlin die Kandidatur von Markus Söder als gemeinsamer Kanzlerkandidat von CDU und CSU.“



Der CDU-Landesverband Berlin spielt ebenso wie die Gruppe der Berliner CDU-Bundestagsabgeordneten eine eher geringe Rolle. Ehe Markus Söder Kanzler werden könnte, ist hoffentlich die Pandemie vorbei.



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

