Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 14 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Pandemie in Wahlkampfzeiten geschrieben von: Redaktion am 12.04.2021, 06:35 Uhr

paperpress588 Bei „Hart aber fair“ am Montag, den 12. April, 21:00 Uhr ARD, diskutiert Frank Plasberg mit seinen Gästen, inwieweit der Wahlkampf Einfluss auf die Corona-Politik in Deutschland nimmt. Erst konnten sich Länderchefs und Kanzlerin nicht einigen, dann kam eine lange Osterpause: Zeigt sich nun, dass zwei Wochen Nachdenken nichts gebracht haben? Ist Wahlkampf wichtiger als Virusbekämpfung? Oder organisiert Merkel jetzt mehr Macht für den Bund?



Diese Gäste diskutieren mit Frank Plasberg bei „Hart aber fair“ am 12. April:



Michael Müller (SPD, Regierender Bürgermeister von Berlin)

Johann Wadephul (CDU, stellv. Fraktionsvorsitzender)

Alexander Graf Lambsdorff (FDP, stellv. Fraktionsvorsitzender)

Anke Richter-Scheer (Fachärztin für Innere Medizin, Hausärztin und Leiterin des Impfzentrums Minden-Lübbecke)

Stefan Kluge (Professor für Innere Medizin und Direktor der Klinik für Intensivmedizin am Uniklinikum Hamburg-Eppendorf)

Kristina Dunz (Journalistin, stellv. Leiterin des Hauptstadtbüros des Redaktionsnetzwerks Deutschland)





Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: