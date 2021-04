Hauptmenü Start





Finalrunde im Casting geschrieben von: Redaktion am 11.04.2021, 07:25 Uhr

paperpress588 Wie schon zur letzten Bundestagswahl 2017 veröffentlichen wir auch im Vorfeld des diesjährigen Urnengangs in unregelmäßigen Abständen die Umfragen der Meinungsforschungsinstitute. Politiker betonen immer wieder, Wahlen und nicht Umfragen gewinnen zu wollen, selten aber sind die Abweichungen zwischen Umfragen und Ergebnissen besonders hoch. Umfragen bilden also ziemlich genau die Stimmung im Lande ab.





Viele haben im Juli 2020 die SPD etwas mitleidig belächelt, weil sie weit über ein Jahr im Voraus ihren Kanzlerkandidaten präsentierte. Seitdem wird Olaf Scholz, je nach Anlass, als Finanzminister, Vize-Kanzler oder Kanzlerkandidat der SPD erwähnt. Es kann kaum jemand, der Nachrichten verfolgt, entgangen sein, dass Scholz beabsichtigt, Angela Merkel im September abzulösen. Zumindest steht die SPD in der K-Frage nicht unter Druck, auch wenn ihr das frühe Nennen des Kandidaten in den Umfragen bislang nichts gebracht hat.



Bei der Frage nach den wichtigsten Politikern des Landes steht Olaf Scholz im ZDF-Politbarometer immerhin auf Platz Drei, hinter Angela Merkel und Markus Söder, vor Robert Habeck, Annalena Baerbock und (Platz 7) Armin Laschet.



Heute beginnt nun endlich die Finalrunde der Kanzler-Kandidat:innen bei der Union und den Grünen. Die Grünen haben sich auf den 19. April festgelegt. Dann will der Bundesvorstand einen Vorschlag unterbreiten, der mit Sicherheit von den Entscheidungsgremien akzeptiert wird. Vieles läuft derzeit auf Annalena Baerbock zu. Umfragen gibt es allerdings nicht und Überraschungen sind nie ausgeschlossen. Eine Entscheidung für Frau Baerbock würde zwar viele Wählerinnen enttäuschen, die eher auf Personen als auf Inhalte von Wahlprogrammen schauen und sich lieber Habeck gewünscht hätten, was aber dadurch ausgeglichen werden könnte, dass beide auf den Wahlplakaten erscheinen.



Heute am Sonntag nach Ostern, auch Weißer Sonntag genannt, findet eine Klausurtagung der Union statt, der nichts mehr heilig zu sein scheint. Eine Entscheidung soll aber noch nicht getroffen werden. Um nicht Letzter zu werden, müsste die Union endlich sagen, wen sie ins Rennen schicken will.



Den richtigen Zeitpunkt hat sie längst verpasst. Denn durch das Zögern wollen nun immer mehr mitreden. Markus Söder pocht sogar darauf, dass Angela Merkel ihren Senf dazugibt. Und die Fraktion will auch gehört werden. Merkel hätte längst einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin aufbauen können. Das hätte der Union viel Zeit erspart. Inzwischen werden neben den Namen Söder und Laschet noch weitere ins Spiel gebracht, wie beispielsweise den von Fraktionschef Ralph Brinkhaus. Keine schlechte Alternative.



Immer wieder wurde betont, dass derjenige ins Rennen geschickt wer-den soll, der die besten Chancen hat. Söder liegt in den Umfragen deutlich vor Laschet. Auf die Frage der Forschungsgruppe Wahlen, wen die Wähler:innen als Bundeskanzler für geeignet halten, ist Söder mit 56% der einzige mit einer Mehrheit. Scholz 39%, Habeck 28%, Baerbock 25%, Laschet 23%. Worüber muss also noch diskutiert werden? Ich glaube, dass Söder Angst vor der eigenen Courage hat und es deshalb Laschet wird.



Ed Koch



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

