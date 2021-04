Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 14 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Osterkonzert der Berliner Philharmoniker geschrieben von: Redaktion am 04.04.2021, 07:27 Uhr

paperpress588 Das Osterkonzert des Berliner Philharmonischen Orchesters

Heute um 17:00 Uhr bei arte und schon vorab und noch bis zum 3. Mai in der Mediathek

https://www.arte.tv/de/videos/102322-000-A/osterkonzert-der-berliner-philharmoniker/



Es sollte ein Test sein, das Konzert in der Philharmonie am 20. März. 1.000 Gäste. Alle negativ getestet. Die Veranstaltung war ein voller Erfolg. Vor allem auch Dank einer hervorragenden Organisation. Im Gebäude des Kammermusiksaals wurde ein Testzentrum eingerichtet. Auch in anderen Kultureinrichtungen fanden Testveranstaltungen statt. Was eine Basis für weitere Veranstaltungen hätte sein können, wurde durch die ansteigenden Inzidenzwerte wieder ausgebremst. Bleibt zu hoffen, dass so bald wie möglich Konzerte wie diese wieder stattfinden können, ebenso Theater, Oper, Kleinkunst, Kabarett, Kino, all das, was inzwischen schmerzlich fehlt.



Genießen Sie zwischenzeitlich dieses wunderschöne Konzert. Es ist das erste Osterkonzert von Kirill Petrenko als Chefdirigent der Berliner Philharmoniker. Der Russe aus dem sibirischen Omsk dirigiert Peter Tschaikowskys "Fantasie-Ouverture", "Romeo und Julia" sowie die 2. Sinfonie e-Moll von Sergej Rachmaninow.



William Shakespeares „Romeo und Julia“ erzählt die dramatische Liebesgeschichte zweier Teenager aus zutiefst verfeindeten Familien. Auch der 29-jährige Peter Tschaikowsky ließ sich zu einer „Romeo und Julia“-Musik inspirieren. Wegen seiner melodischen Empfindung und der Farbigkeit der Instrumentation gilt die „Fantasie-Ouvertüre“ als erstes Meisterwerk Tschaikowskys.



Sergej Rachmaninows(1873 - 1943) zweite Sinfonie in e-Moll ist nicht zuletzt berühmt durch ihren dritten Satz, ein Adagio in A-Dur, Idyll und Elegie in einem. Nach diesem Satz konnte sich nicht einmal ein so verschwenderisch begabter Melodiker wie Rachmaninow selbst übertreffen. Fast drei Minuten dauert allein die Vorstellung des Hauptthemas, der Rest ist weitläufiges Schwelgen vom Feinsten, spielerisches Verweben von schwermütiger Melancholie und himmlisch leichtem Schönklang. Das Stück ist 1906/07 während einer ruhigen und zurückgezogenen Lebensphase Rachmaninows in Dresden entstanden und wurde 1908 in Sankt Petersburg unter der Leitung des Komponisten uraufgeführt. Die groß angelegte spätromantische zweite Sinfonie ist bis heute die erfolgreichste seiner drei Sinfonien.



Kirill Petrenko wurde 1972 im russischen Omsk geboren, und ist seit der Saison 2019/20 Chefdirigent der Berliner Philharmoniker. Nach Stationen an der Wiener Volksoper, am Meininger Theater und an der Komischen Oper Berlin wurde er 2013 Generalmusikdirektor der Bayerischen Staatsoper. Er war Gastdirigent bei führenden Symphonieorchestern, den Bayreuther Festspielen sowie den großen Opernhäusern von Wien bis New York. Auf all diesen Stationen hat er höchstes Kritikerlob geerntet, unter anderem von der Jury der Zeitschrift „Opernwelt“, die ihn nicht weniger als vier Mal zum „Dirigenten des Jahres“ kürte. Quelle: arte



Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: