Erschreckend geschrieben von: Redaktion am 24.03.2021, 06:08 Uhr

paperpress587 Die heute veröffentlichte Sonntagsfrage ist für CDU/CSU erschreckend.

Die Union kommt nur noch auf 26%

SPD 16%, Grüne 22%, FDP 10%, Linke 8%, AfD 10%

Sonstige 8%.

Die Sonstigen wachsen.



Zwischen dem 16. und 22. März hat Forsa 2.511 Wahlberechtigte telefonisch befragt.





Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

