ROCKTREFF und Spielfest abgesagt geschrieben von: Redaktion am 20.03.2021, 06:17 Uhr

paperpress587 Das für den 18. bis 20. Juni 2021 geplante Amateurband-Festival im Volkspark Mariendorf, der ROCKTREFF, wurde auch für dieses Jahr abgesagt. Die Absage betrifft auch Das Spielfest, das am 19. und 20. Juni im Volkspark Mariendorf stattfinden sollte.



Das teilte der Vorstandssprecher des CPYE e.V., Bernd Puhlmann, am Freitag mit. Der gemeinnützige Verein CPYE e.V. ist Träger der Veranstaltung des Jugendamtes Tempelhof-Schöneberg. „Obwohl wir vieles versucht haben (z.B. Terminverschiebung), um die beste Veranstaltung Berlins dieses Jahr noch möglich zu machen, mussten wir uns schweren Herzens dazu entschließen den ROCKTREFF und das Spielfest 2021 abzusagen. Es ist uns unter den gegebenen Umständen leider nicht möglich, die Gesundheit aller ehrenamtlichen Helfer/innen, Künstler/innen und Besucher/innen, die an oberster Stelle steht, gewährleisten zu können.“, schreibt Puhlmann. „Wir gehen nun voller Optimismus an die Umsetzung für die Veranstaltung 2022.“



Die Trägergemeinschaftsvereinbarung, die den ROCKTREFF und Das Spielfest für das nächste und die folgenden Jahre sichert, haben bereits Jugendstadtrat Oliver Schworck als Veranstalter und das beim CPYE e.V. zuständige Vorstandsmitglied Dominik Ziebarth unterzeichnet.



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

