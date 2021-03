Hauptmenü Start





Zeigt her Eure Arme geschrieben von: Redaktion am 19.03.2021, 07:30 Uhr

paperpress587 Der AstraZeneca-Impfstoff war zugelassen. Das erfolgte nicht fahrlässig. Dennoch stand der Impfstoff von Anfang an unter einem schlechten Stern. Zuerst ging es um die Altersgruppen, dann gab es drei Todesfälle, nicht in Deutschland, und acht gesundheitliche Probleme bei über 1,5 Mio. erfolgten Impfungen. Bei Maybrit Illner wurde gestern Abend das Thema erneut diskutiert:



https://www.zdf.de/politik/maybrit-illner



Und wer lange nichts von Karl Lauterbach gehört hat, kann sich anschließend noch Markus Lanz anschauen.



https://www.zdf.de/gesellschaft/markus-lanz/markus-lanz-vom-18-maerz-2021-100.html



Gäste bei Maybrit Illner: Birgid Puhl, Hausärztin, impft im Impfzentrum Hamburg/Messehallen; Boris Palmer (Grüne) Oberbürgermeister von Tübingen; Michael Müller (SPD) Vorsitzender der MPK und Regierender Bürgermeister von Berlin; Frank Ulrich Montgomery, Vorstandsvorsitzender des Weltärztebundes; Corinna Pietsch, Leiterin des Instituts für Virologie am Universitätsklinikum Leipzig, Fachärztin für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie; Wolfgang Niedecken BAP-Sänger.



Die Irrungen und Wirrungen um AstraZeneca haben Schaden angerichtet. Obwohl es keinen Prominenten gibt, der sich nicht mit AstraZeneca impfen lassen will, kann man es niemand verdenken, wenn er sich dagegen entscheidet. Wer nicht mit AZ geimpft werden will, dem muss eine Alternative geboten werden. Und damit sind wir wieder bei der Auswahlmöglichkeit. Fakt ist, dass ab heute wieder AZ verabreicht wird. Zeigt her Eure Arme findet in Tempelhof und Tegel wieder statt.



Boris Palmer zählte drei Fehler in Zusammenhang mit dem Impfstoff auf, zu spät zugelassen, dann nur für Jüngere und dann der Stopp. Michael Müller und Frank Ulrich Montgomery widersprachen. Müller betonte, dass die Politik auf die Wissenschaft hören müsse und wenig Spielraum hätte. Und Montgomery hält von einer Notzulassung wie in Großbritannien wenig. Es müsse ausreichend geprüft wer-den. Wolfgang Niedecken hat sehr imponiert, dass sich die Politik am Anfang ziemlich einig war, jetzt allerdings der Wahlkampf in die Diskussion eindringe. Liegt es am Impfmanagement oder am Maskenball der Union, dass sie aktuell unter 30 Prozent rutscht. Forsa und Infratest dimap bewerten CDU/CSU nur noch mit 29 Prozent, während sich bei den anderen Parteien kaum etwas bewegt: SPD 16/17%, Grüne 21/20%, FDP 8/9%, Linke 8/7%, AfD 10/11%. Dieses Thema wird auch bei Markus Lanz besprochen.



Tatsache ist, dass es nach wie vor zu wenig Impfstoff gibt. Mit 8,6 Prozent liegt Berlin im Mittelfeld der bereits einmal Geimpften, bei den zweimal Ge-impften steht Berlin mit vier Prozent gemeinsam mit Bayern und Hamburg an der Spitze aller Bundesländer. Weltweit liegt Deutschland an 44ster Stelle.



Müller und Montgomery sprechen sich dafür aus, dass jetzt so schnell wie möglich die Impfungen in den Hausarztpraxen stattfinden müssen, und zwar zusätzlich zu den Impfzentren. Auch wenn es Spaß machen kann, mit dem Taxi auf Staatskosten durch die Stadt zum Impfzentrum zu fahren, der Weg zum Hausarzt, wo man sich auch regelmäßig seine Grippeimpfung abholt, ist dann doch der angenehmere.



Maskenproblem



Nicht nur die Geschichte der Impfdosen ist eine steinige, sondern auch die der Masken. Wie schön war die Zeit, als viele bunte Stoffmasken im Straßenbild zu sehen waren. Dann wurde beschlossen, dass nur noch die blauen OP- und die FFP2-Masken zugelassen sind. Aber auch die chinesische Variante, die KN95-Masken sind (noch) zugelassen. Die Schulbehörde in Hamburg hat jetzt die Nutzung von 300.000 vom Bund zur Verfügung gestellten KN95-Masken für das Schulpersonal untersagt. Grund sei der unzureichende Qualitätsstandard, heißt es in einem Schreiben der Behörde an die Schulen. Nach-dem das Bundesgesundheitsministerium noch im Januar mitgeteilt habe, »dass diese Masken in einem mehrstufigen Verfahren geprüft wurden, hat die Bundesregierung nun zu unserer Überraschung kurzfristig den KN95-Masken aus ihren eigenen Lieferungen die Zulassung als medizinische Maske entzogen«. Zuvor habe es Berichte über schadhafte einzelne Masken sowie Rückrufaktionen einzelner Fabrikate und Modelle gegeben. Quelle: Zeit Hamburg



Bei Maybrit Illner wurde auch über das Für und Wider der Lockerungen des Lockdowns gesprochen und ob Reisen nach Malle unbedingt sein müssen. Und bei Markus Lanz ging es auch um den sich ausweitenden Verlust von Mandatsträgern bei der Union.



Corona-Ampel Berlin: 4-Tage R-Wert: 1,07 Grün. Intensivbettenbelegung 16,8% Gelb. R-Wert 97,6 Rot.

Sieben Bezirke liegen über 100.



Ed Koch



