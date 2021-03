Hauptmenü Start





rbb Porträt zum 70sten Geburtstag von Klaus Hoffmann geschrieben von: Redaktion am 19.03.2021, 07:27 Uhr

paperpress587 An diesem Samstag, dem 20. März, wird um 18.30 h im rbb Fernsehen in der Sendung "rbbKultur-Das Magazin" ein Geburtstags-Porträt zum 70. von Klaus ausgestrahlt.

Im Anschluss wird die Sendung auch in der rbb-Mediathek abrufbar sein.



Anbei auch ein Youtube-Link zu einem aktuell gedrehten Film der Stiftung Schloss Neuhardenberg. Klaus kuratiert das 2. Neuhardenberger "Sängertreffen" am 19.06.21.

Gemeinsam mit Dieter Kosslick und Dr. Heike Kramer, der Vorsitzenden der Stiftung, stellt er das aktuelle Kultur-Programm ab Frühjahr 21 in diesem Film vor.

https://youtu.be/QC2aAt-HjN







