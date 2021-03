Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 15 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Farbenlehre zu den heutigen Landtagswahlen geschrieben von: Redaktion am 14.03.2021, 08:20 Uhr

paperpress587 In Vorbereitung auf den heutigen Wahlabend in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, empfehlen wir Ihnen zwei Beiträge mit interaktiven Karten aus der Online-Ausgabe des Tagesspiegel. Wie haben sich die beiden Bundesländer farblich von 1992 bis 2016 verändert. Besonders interessant ist dabei Baden-Württemberg, das sich von Schwarz in Grün einfärbte. Die anfangs noch vorhandenen roten Flecken in Stuttgart, Tübingen, Heilbronn und Ulm wechselten ihre Farbe erst in Schwarz und dann in Grün. Bis auf drei kleine Punkte ist die Farbe Rot von der Landkarte verschwunden.



In Rheinland-Pfalz hingegen ist die Farbe Rot überwiegend vertreten. Grüne Punkte sucht man vergeblich.



https://interaktiv.tagesspiegel.de/lab/so-haben-baden-wuerttembergs-gemeinden-seit-1992-gewaehlt/



https://interaktiv.tagesspiegel.de/lab/landtagswahl-rheinland-pfalz-2021-ergebnisse-in-den-gemeinden/





Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: