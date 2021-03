Hauptmenü Start





Testen ab sofort in Mariendorf geschrieben von: Redaktion am 10.03.2021, 05:53 Uhr

paperpress587 In den letzten Tagen gab es Verwunderungen darüber, dass im Testzentrum Mariendorfer Damm 64 für Tempelhof-Schöneberg / Wilmersdorf erst ab Januar 2022 wieder Termine frei wären. Das lag offenbar an der nicht geklärten Situation bezüglich des Mietvertrages für das Testzentrum – siehe Meldung aus der Berliner Zeitung von heute. Ab sofort kann in Mariendorf getestet werden. Nächster freier Termin ist heute um 12:45 Uhr. Unter test-to-go.berlin ist die Registrierung und Terminbuchung möglich.





Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

