Aus Hoffnung wird Sorge geschrieben von: Redaktion am 05.03.2021, 07:41 Uhr

paperpress587 Nach der Mitternachts-Pressekonferenz aus dem Kanzleramt hatte ich zumindest den Eindruck, dass es vorangeht. Mit allem. Mit dem Öffnen, dem Impfen, dem Testen. Merkel, Müller und Söder verbreiteten einen Hauch von Optimismus. Markus Lanz hatte mit seiner Talk-Runde ext-ra gewartet, bis die PK zu Ende war und ging das live auf Sendung. Der gerade gewonnene Optimismus verflog gleich wieder im Gestrüpp des-sen, was Lanz‘ Gäste von sich gaben. Von Staatsversagen sprach der Ökonom Dr. Daniel Stelter, ein böses Wort, das immer häufiger zu hören ist. Die Hoffnung von Lanz, dass sich Michael Müller aus Berlin noch zuschalten könnte, wurde nicht erfüllt. Den Politikpart übernahm deshalb Schweinfurts Oberbürgermeister Sebastian Remelé. In seiner Stadt ist der Inzidenzwert von über 200 auf unter zehn gesunken. So richtig erklären, warum das so ist, konnte er allerdings nicht. Er wusste nicht einmal, wer in seiner Stadt testet. Der gute Mann hinterließ mehr offene Fragen, als dass er Antwort gegeben hatte. Die Sendung ist den-noch interessant, und wenn es Ihre Zeit erlaubt, sollten sie mal rein-schauen. Robin Alexander, der Vize-Chef der Welt, unternahm erst gar nicht mehr den Versuch, Angela Merkel beizustehen.



https://www.zdf.de/gesellschaft/markus-lanz/markus-lanz-vom-3-maerz-2021-100.html



Die Matrix, die Michael Müller um Mitternacht in die Kamera hielt, sollte man sich ausschneiden, an den Kühlschrank hängen und jeden Tag mit den aktuellen Zahlen vergleichen. Das wäre sozusagen Frühsport für das Gehirn. Apropos aktuelle Zahlen: Der Inzidenzwert (Deutschland) lag am 14.02. bei 57,4, gestern bei 64,7. Nachdem wir in Berlin am 18.02. mit 47,9 schon erfreulich unter 50 lagen, haben wir heute einen Wert von 70,5. Er steigt seit dem 18. Februar kontinuierlich an. Den besten Berliner Wert hat Pankow mit 42, den schlechtesten Neukölln mit 102,8. Die Berliner Corona-Ampel zeigt noch immer alle Farben an: Grün beim 4-Tage-R-Wert, 0,80. Gelb bei der Intensivbettenbelegung, 18,1. Und Rot, wie erwähnt, bei der 7-Tage-Inzidenz 70,5.



Angesichts dieser Zahlen überschlagen sich förmlich die kritischen Kommentare in den Medien: „Öffnungsschritte könnten zu mehr als 1.000 Toten pro Tag führen.“, lesen wir im Tagesspiegel. Und Anke Myrrhe schreibt in ihrem Kommentar: „Die Öffnungsfantasien verlaufen konträr zur Inzidenz, das versteht niemand mehr.“ Den Runden im Kanzleramt, so Myrrhe, haftet eine „Alltags- und Realitätsferne an, als entschwänden sie in den Logiken einer parallelen Dimension.“



Und Karl Lauterbach sagt: „Mit diesem Beschluss läuft die 3. Welle an.“ „Spätestens Anfang April liegt die Inzidenz über 100 und das Inter-mezzo ist beendet“, warnt Lauterbach.



Der von Infratest dimap ermittelte Deutschlandtrend für die ARD zeigt, dass eine „deutliche Mehrheit der Deutschen zumindest teilweise für eine Lockerung der Corona-Beschränkungen ist. Die Zufriedenheit mit der Bundesregierung sinkt (aber) auf den niedrigsten Wert seit Beginn der Pandemie.“



https://www.tagesschau.de/inland/deutschlandtrend/deutschlandtrend-2533.html



Bei der Union bröckeln die Umfragewerte. Sie liegt jetzt nur noch bei 33 Prozent, fast genau dem Ergebnis der Bundestagswahl vom 24.09.2017, 32,9 Prozent. Die SPD ist von 2017 bis jetzt von 20,5 auf 16 Prozent zurückgefallen, während sich die Grünen von 8,9 auf 20 mehr als ver-doppelt haben.



Heute Abend besteht wieder die Möglichkeit, sich von anderen als Politi-ker und Journalisten die Lage erklären zu lassen. 22:30 Uhr ZDF „heute-show“, 23:00 Uhr „ZDF Magazin Royale.“ Samstag im WDR um 21:40 Uhr die „Mitternachtsspitzen“. Bereits gestern lief „extra3“ in der ARD. Nachzuschauen in der ARD-Mediathek.



Ed Koch



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

