Schlumpfig herumgrinsen geschrieben von: Redaktion am 04.03.2021, 07:05 Uhr

paperpress587 Sollten Sie heute nichts Besseres zu tun haben, empfehlen wir Ihnen die beiden folgenden Artikel aus dem Tagesspiegel.

Zum ersten Artikel gibt es 16.498 zum zweiten 13.985 Kommentare. Wenn man da mal reinschaut, wird einem ganz anders.



https://www.tagesspiegel.de/wissen/pressekonferenz-nach-dem-coronagipfel-einigung-kurz-vor-mitternacht-hier-erklaert-angela-merkel-die-gipfelbeschluesse/25560996.html



https://www.tagesspiegel.de/berlin/michael-mueller-nach-dem-corona-gipfel-es-liegen-nicht-millionen-impfdosen-herum/25655678.html



Der Tagesspiegel berichtet auf über einen Schlagabtausch zwischen Söder und Scholz. Gemütlicher kann es auch in einem bayerischen Bierzelt nicht zugehen.



„Immer wieder gab es bei dem Gipfel harte Auseinandersetzungen. Am Ende vor allem laut Informationen des Tagesspiegels zwischen dem bayerischen Ministerpräsident Markus Söder und Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Dabei ging es um die Beteiligung der Länder am Härtefallfonds für Selbständige und Kleinstunternehmer, Scholz pochte auf eine hälftige Beteiligung.



Söder sagte laut Teilnehmerangaben: „Was regen sie sich auf, das ist doch nicht ihr Geld.“ Darauf Scholz: „Nein, es ist aber das Geld der deutschen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, über das sie so frei verfügen wollen.“ Söder daraufhin in Richtung Scholz: "Ich weiß nicht, was Sie getrunken haben, Sie sind hier nicht Kanzler." Und weiter: „Sie sind nicht der König von Deutschland oder Weltenherrscher.“ Und: Scholz müsse jetzt „gar nicht so schlumpfig herumgrinsen“.



Bei der Pressekonferenz nach den Beratungen sagte Söder zu dem Streit, Scholz sei „sehr pointiert“ aufgetreten. Nach der Meinungsverschiedenheit hätten sie aber auch schon wieder miteinander gesprochen. „Ich will nicht sagen, wir sind ein Herz und eine Seele, aber jetzt ist alles wieder gut“, sagte Söder. Trotz des Streits wurde der Fonds auch von der Ministerpräsidentenkonferenz beschlossen.“



„Schlumpfig herumgrinsen“, „Ich weiß nicht, was Sie getrunken haben.“ Eigentlich ist doch Aschermittwoch vorbei. Wenn das der Stil der Auseinandersetzung im bereits begonnenen Wahlkampf ist, na dann viel Spaß.





Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

