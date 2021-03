Hauptmenü Start





Nachts ist es kälter als draußen geschrieben von: Redaktion am 04.03.2021, 06:24 Uhr

paperpress587 Oder: „Der Frühling in diesem Jahr wird besser als der im letzten.“ Es sind diese Sätze, die wir ab dem Herbst vermissen werden, wenn Angela Merkel das Kanzleramt verlassen haben wird. Als Konzept der Verlässlichkeit“ bezeichnete Merkel den neuen Stufenplan zurück in die Normalität. Bis wir wieder zu „unserem“ Griechen, Kroaten oder Italiener wer-den gehen können, müssen wir uns aber noch gedulden. Es seid denn, die Temperaturen steigen schnell auf 20 Grad, denn hat zumindest die „Außengastronomie“ eine Chance.





Eigentlich hat es sich nicht gelohnt, bis 23:30 Uhr zu warten, als nach über neun Stunden Merkel, Müller und Söder zur Pressekonferenz erschienen. Abgesehen von Superhirnen hat niemand den neuen Stufenplan, in den Notbremsen eingebaut sind, vollständig verstanden.



https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-diese-regeln-und-einschraenkung-gelten-1734724



Hier können Sie alles nachlesen, wenn Sie Zeit und Lust dazu haben. Ansonsten schauen Sie doch einfach nach, welches Geschäft wieder geöffnet hat, wenn Sie vom Besuch Ihres Frisörs auf dem Heim-weg sind. War noch beim letzten Mal die 35 die neue 50 ist nun 50 die neue 35 und auch schon bei 100 geht einiges. Das ist das „Konzept der Verlässlich-keit“, sagte tatsächlich Angela Merkel. Darauf können wir uns also verlassen, bis zur nächsten Runde der Kanzlerin mit den MPs der Länder.



Michael Müller hält den Plan in die Kamera, auf dem die fünf und weitere Schritte beschrieben sind. https://www.bundesregierung.de/resource/image/1872148/16x9/990/557/b460b74a4caf2d736856e06927114850/Bn/2021-03-03-grafik-oeffnungsschritte.png



Ab Montag, dem 8. März, soll es Schnelltests für den Hausgebrauch zu kaufen geben. Bei „Aldi“, wo sonst, aber auch bei „dm“. Bloß eben nicht in Berlin, denn, wir erinnern uns, am 8. März ist Feiertag in der Hauptstadt. Wir feiern ungetestet und weitestgehend ungeimpft den Weltfrauentag.



Bleiben Sie gesund.



Ed Koch







Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

