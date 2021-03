Hauptmenü Start





Die Grüne Macht - Die Gewinner geschrieben von: Redaktion am 01.03.2021, 07:08 Uhr

paperpress587 In der letzten Woche haben wir das Buch „Die Grüne Macht“ vorgestellt. Drei Exemplare hat uns dankenswerter Weise der Verlag für eine Verlosung zur Verfügung gestellt. Bedingung war, uns zu schreiben, warum Sie Grün wählen. Viele Mails haben uns allerdings nicht erreicht.





Tagesspiegel-Chefredakteur Lorenz Maroldt schreibt heute in seinem Newsletter: „Die Grünen werden langsam unruhig: Die Umfragen bröseln, und die Spitzenkandidatin (Wowereit: „Ihr Name fällt mir gerade nicht ein“) bleibt unauffällig. Bei einer Twitter-Kampagne bekundeten nur Parteileute, die sie gut kennen, sie seien „Neugierig auf Jarasch“ – u.a., „weil sie die richtigen Antworten auf die großen Zukunftsfragen hat“. Ach so! Na dann… Bei der Nominierungsinitiative „Basis ist Boss“ sitzt die selbsternannte Brückenbauerin aber erstmal zwischen den Stühlen. Julius Betschka und Robert Kiesel beschreiben heute im Tagesspiegel, was hinter den grünen Kulissen los ist – aus der Fraktion hörten sie: „In den kommenden Wochen muss mehr kommen.“ Dann warten wir mal ab, was kommt.



Was auf jeden Fall kommt, ist das Buch an die drei folgenden Gewinner, deren Namen wir natürlich kennen, aber hier nicht veröffentlichen.



„Ich wähle die Grünen, weil der Sozialarbeiter in mir sich in deren Sozial- und Bildungspolitik findet, der Pfadfinder in der Umweltpolitik und das technische Spielkind auf den Wahlomaten hört.“



„Im September 2021, so mich die Covid-Welt noch will, werde ich die BündnisGrünen (mit der Zweitstimme) wählen. Dann steigen die Chancen, dass gleich zwei Alpha-Chamäleons, namentlich die Grüne bärbockige neue Vizekanzlerin Annalena Konkurrent an der Seite des forschen Ober-Chamäleons Markus von Franken, zu absoluter Hochform auflaufen. Sodann werden sie uns - dem immer noch wohlmeinenden Teil des Wählerviehs - anbiedernd/dienend zeigen, dass alle Ideologien in die Rumpelkammer gehören, da der Pragmatismus mit und nach Merkel obsiegt hat. Denn grün und schwarz sind irgendwie auch nur Farben...“



„Die einzige Begründung ist: ich mag die Farbe Grün, sie erinnert mich an den Fußball-Rasen, die Reisfelder und den Urwald auf Bali und natürlich auch und vor allem an das Gras zum Rauchen, jedenfalls habe ich den Eindruck, einige Parteimitlieder zeigen sehr anschaulich, was bei übermäßigem Langzeitkonsum für geistige Schäden sich entwickeln können.“



Nun, beim dritten Gewinner sind wir uns nicht ganz sicher, ob er wirklich die Grünen wählt. Aber vielleicht ändert sich das nach dem Lesen des Buches.



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

