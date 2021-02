Hauptmenü Start





Endlich wieder eine Umfrage geschrieben von: Redaktion am 24.02.2021, 17:37 Uhr

paperpress586 Man war ja schon völlig orientierungslos. Endlich gibt es wieder eine Umfrage zum Wahlverhalten in Berlin. „Wenn am nächsten Sonntag Wahlen wären.“ Danach hatte Infratest dimap im Auftrage der RBB Abendschau und der Berliner Morgenpost das letzte Mal am 23. September 2020 gefragt.



Die zwischenzeitlichen Online-Befragungen von IN-SA im Auftrage der BILD-Zeitung vom 12. Oktober und 18. Dezember 2020 weichen zwar nicht ent-scheidend von den Telefonumfragen ab, dennoch sind telefonisch eingeholte Bewertungen immer etwas genauer.



Hier das aktuelle Ergebnis vom 24. Februar 2021.



Infratest dimap INSA

24.02. 26.09.2020 12.10. 18.12.2020



CDU 22% 22% 21% 22%

SPD 18% 15% 18% 18%

Grüne 23% 26% 20% 18%

FDP 6% 6% 6% 7%

Linke 15% 15% 16% 16%

AfD 9% 10% 12% 12%



Quelle: wahlrecht.de / RBB



Viel interessanter als die Umfragewerte für die Parteien, sind jene für die Protagonisten. Viele Berline-rinnen und Berliner kennen die Spitzenkandidatin der Grünen, Bettina Jarasch, gar nicht. Wie auch?



Alles sieht also nach der Fortsetzung der jetzigen Koalition aus, bloß mit veränderten Anfangsbuch-staben, nämlich Grün-Rot-Rot. Ein Grün-Schwarzes Bündnis hätte keine Mehrheit.



Nur zehn Prozent der Befragten zeigen sich zufrieden oder sehr zufrieden mit der Arbeit der vermutlich nächsten Regierenden Bürgermeisterin Bettina Jarasch. Nicht viel besser steht CDU-Spitzenmann Kai Wegner da. Mit ihm sind 13 Prozent zufrieden bzw. sehr zufrieden. Obwohl seine Medienpräsenz erheblich höher ist als die von Jarasch, ist Wegner vielen Berlinerinnen und Berlinern ebenfalls unbekannt, meldet rbb24.



Wenn die Regierende Bürgermeisterin direkt gewählt werden könnte, wären die Chancen der SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey hingegen sehr gut. Sie erhält einen Zufriedenheitswert von 46 Prozent, doppelt so viel wie Jarasch und Wegner zusammen.



Zwar nicht Spitzenkandidat für die Wahl zum Abgeordnetenhaus, aber Spitzenreiter bei der Umfrage, ist der Regierende Bürgermeister Michael Müller mit 51 Prozent. Klaus Lederer, der Frontmann der Linken kommt in der Umfrage auf 32 Prozent.



„Das Corona-Management des rot-rot-grünen Senats verliert in der Umfrage deutlich an Zustimmung. Mehrheitlich zeigen sich die Befragten weniger (37 Prozent) oder gar nicht zufrieden (19 Pro-zent) mit der Arbeit der Landesregierung. Im September waren noch 65 Prozent zufrieden oder sehr zufrieden.“



Ausführlich berichtet heute um 19:30 Uhr die RBB Abendschau über die Ergebnisse der Umfrage.



Quelle: rbb24



Ed Koch







Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

