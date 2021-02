Hauptmenü Start





Müller für Platz Eins nominiert geschrieben von: Redaktion am 20.02.2021, 16:49 Uhr

paperpress586 Auf der heutigen digitalen Kreisdelegiertenversammlung in Charlottenburg-Wilmersdorf wurde das Ergebnis der Mitgliederbefragung für den Bundestagswahlkreis bestätigt. Michael Müller erhielt 88,1 Prozent der Stimmen. Wie bekannt, fand im Oktober 2020 eine Mitgliederbefragung statt, in der Staatssekretärin Sawsan Chebli und der Regierende Bürgermeister Michael Müller gegeneinander antraten. Müller erhielt damals 58,4 Prozent der Stimmen, Chebli 40,2 Prozent.



Die Genossinnen und Genossen aus Charlottenburg-Wilmersdorf nominierten Michael Müller überdies für den Listenplatz Eins der Berliner Bundestags-Landesliste. Der Landesparteitag der Berliner SPD findet am 24. April 2021 statt, auf dem die Bundestagsliste dann offiziell beschlossen werden wird.



Für das Berliner Abgeordnetenhaus setzten die Kreisdelegierten Franziska Becker auf Platz Eins und den amtierenden Bezirksbürgermeister Reinhard Naumann auf Platz Zwei. Die Wahlen zum Bundestag und zum Abgeordnetenhaus finden gemeinsam am 26. September 2021 statt.



