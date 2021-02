Hauptmenü Start





Politischer Aschermittwoch geschrieben von: Redaktion am 17.02.2021, 16:32 Uhr

paperpress586 17. Politischer Aschermittwoch ab 20:30 Uhr im Live-Stream. Das ist Satire…mit Arnulf Rating und Gästen



https://aschermittwoch-berlin.de/



…und das ist Realsatire. Das Original der Aschermittwoch-Reden aus Passau in Bayern von und mit Markus Söder.



https://www.youtube.com/watch?v=e3YyxD8OkFg



Viel Spaß beim Zuhören.





Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

