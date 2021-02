Hauptmenü Start





Phoenix Poster geschrieben von: Redaktion am 15.02.2021, 15:23 Uhr

paperpress586 Ein neues Gesprächs-Format bei Phoenix. Am 13. Februar lief die erste Sendung. Anschauen lohnt sich.



Politik erfahrbar machen durch die Augen eines Künstlers. In #phoenixposter trifft der Graphic-Novelist Matthias Lehmann den Regierenden Bürgermeister von Berlin, Michael Müller (SPD), und blickt mit ihm auf Politik in Zeiten von #Corona.



Müller erzählt dem Künstler all das, was ihn bewegt und ihm aktuell durch den Kopf geht. Im Atelier von Matthias Lehmann entsteht aus diesem Gespräch dann eine Bildcollage, die Künstler und Politiker anschließend gemeinsam interpretieren.



phoenix poster ist ein spannendes Experiment und die Suche nach neuen Ausdrucksformen politischer Realität und persönlicher Erfahrungen.



https://www.youtube.com/watch?v=SxKx_Aqh2pE





Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

