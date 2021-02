Hauptmenü Start





Seminare jetzt online geschrieben von: Redaktion am 11.02.2021, 06:22 Uhr

paperpress586 Berufliche Weiterbildung ist auch in Pandemiezeiten wichtig. Die sozialpädagogische Fortbildungseinrichtung Tempelhofer Forum bietet seit den 1980er Jahren Seminare speziell für Erziehrinnen und Erzieher in Tagespflegestellen und Kitas an.



Im April des letzten Jahres war die Senatsjugendverwaltung von dem Vorschlag des Tempelhofer Forums, Seminar auch online anbieten zu wollen, wenig begeistert. Das hat sich zum Glück im zweiten, noch anhaltenden Lockdown geändert. In der „SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung“ ist der beruflichen Bildung ein eigener Paragraf gewidmet, 13a (2), in dem es heißt: „Die Verantwortlichen für Angebote beruflicher Bildung sind grundsätzlich gehalten, zur Vermeidung physisch sozialer Kontakte den Lehrbetrieb vorrangig in alternativen Formen zum Präsenzunterricht durchzuführen, sofern dies möglich und mit dem Lernziel vereinbar ist.“



Übersetz heißt „alternative Form“ „Online-Live-Seminare“. Den Teilnehmenden werden in den Seminaren keine Videos vorgespielt, sondern sie finden (fast) so statt wie gewohnt, jede/r sieht jede/n und die Dozierenden tragen vor. Wie bei Präsenzseminaren üblich und notwendig, findet auch bei den Online-Seminaren die Kommunikation mit den Dozierenden und untereinander statt. Also, so ähnlich wie die Konferenzen der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen, bloß effektiver und mit besserem Ergebnis.



Unter www.tempelhoferforum.de können die Seminare gebucht werden. Besonders nachgefragt sind Seminare zum Thema „Erste Hilfe am Kind“, auch wenn praktische Übungen nicht gemeinsam stattfinden können. Weitere Themen im Angebot sind „Grenzen geben Halt, Orientierung und Sicherheit“, „Was ist der Grund für die immer mehr zunehmen-den Verhaltens- und Lernauffälligkeiten“, „Fitness für schwierige Elterngespräche“ oder „Kamishi was? Vorhang auf für die Sprachförderung mit dem Erzähltheater“ und vieles mehr.



Der Kooperationspartner des Tempelhofer Forum e.V., die BilderKraft gUG, führt ihre Seminare für Eltern und Kita-Erzieher/innen gegenwärtig aus-schließlich online durch.



https://rueckhalt-berlin.de/live_online_seminare



Themen sind u.a.: „Virtueller Morgenkreis – in Kontakt bleiben mit den Kindern zu Hause“, „Gewalt-freie Kommunikation“, „Konkurrenz mit Geschwistern“, „Gebärden-unterstützende Kommunikation“, Kindliche Sexualentwicklung verstehen und gut begleiten“, „Ruhe und Schlafbedürfnisse von Kindern unter drei“.



Ein interessanter Nebenaspekt bei den Online-Live-Seminaren ist, dass es plötzlich Anfragen nicht nur aus ganz Deutschland, sondern auch weltweit gibt. So haben sich beispielsweise pädagogische Fachkräfte aus Peking, Stockholm, der Schweiz und so-gar Australien gemeldet. Deutsche Kitas gibt es eben überall.



So spannend Online-Seminare auch sind, alle wollen sich aber so bald wie möglich, ob mit oder ohne Abstand, in den Seminarräumen wieder begegnen.



Ed Koch



Tempelhofer Forum und BilderKraft sind gemeinnützige Vereine und als Träger der Jugendhilfe anerkannt. Das Tempelhofer Fo-rum, zu dem u.a. der Kita-Eigenbetrieb Süd-West, das NBH Schöneberg und das Nachbarschaftszentrum ufaFabrik gehören, kooperiert u.a. mit dem Jugendamt Tempelhof-Schöneberg.



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

