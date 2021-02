Hauptmenü Start





Nachbarschaftshilfe geschrieben von: Redaktion am 06.02.2021, 06:38 Uhr

paperpress586 Bei aller Liebe zu ihren Eltern und dem Spaß daran, Papa und Mama den ganzen Tag für sich allein zu haben, wächst die Sehnsucht der Kinder nach ihren Freunden in der Kita. Nicht alle Eltern gehören zu den so genannten relevanten Berufsgruppen für die Notbetreung. Und so können derzeit nicht alle Kin-der ihre Kita besuchen. Charlotte hat kein Verständnis dafür, dass sie Mia nicht in der Kita trifft, und Noah vermisst seinen Freund Leon*.





Von der Bundeskanzlerin, über den Gesundheitsminister bis zu unserer Bildungssenatorin versprechen alle, dass die Kitas zuerst dran sind, wenn Lockerungen vom Lockdown möglich sind.



Zwischenzeitlich bereiten sich die Kitas darauf vor und freuen sich dabei über Nachbarschaftshilfe. In der Umgebung des EUREF-Campus befinden sich zwei Kitas. Die in der Ebersstraße gehört zum Kita-Eigenbetrieb Süd-West, die in der Leberstraße zum freien Träger BOOT GmbH.



Durch eine Spende der EUREF AG konnte in der Kita Ebersstraße ein Snoezelenraum eingerichtet wer-den. Was ist das? „Snoezelen ist eine ausgewogen gestaltete Räumlichkeit, in der durch harmonisch aufeinander abgestimmte multisensorische Reize Wohlbefinden und Selbstregulationsprozesse bei den Anwesenden ausgelöst werden.“



In der Kita Ebersstraße werden 13 Kinder mit erhöhtem Förderbedarf betreut. Dabei handelt es sich um Kinder, die in ihrer sprachlichen, geistigen, emotionalen und/oder sozialen Entwicklung besondere Aufmerksamkeit und Förderung benötigen und diese insbesondere von speziell dafür ausgebildeten Integrations-Erzieher/innen erhalten. Diese Kinder werden im Alltag innerhalb der sechs regulären Gruppen der Kita betreut, haben aber regelmäßig das Bedürfnis, sich aus den großen Gruppen zurückzuziehen und zur Ruhe zu kommen. Für diese Situation wurde ein Raum in einem frei gewordenen Büro eingerichtet.



Der Raum wird jedoch nicht allein den Integrations-kindern zur Verfügung stehen, sondern flexibel und situationsabhängig immer dann von (allen d.h. unterschiedlichen) Kindern genutzt werden können, wenn sie Bedarf nach Rückzug äußern, den die gro-ßen Gruppenräume kaum bieten können. So wird insgesamt in der Kita eine individuellere Betreuung der Kinder ermöglicht.



Ziel ist es, den Kindern in diesem Raum die Möglichkeit zu geben, mit allen Sinnen in Kontakt zu kommen. So bietet beispielsweise die Blasenwand ihnen die Möglichkeit zu beobachten, sich zu regulieren und zur Ruhe zu kommen. Lichter und Sensorik-platten bieten visuelle und sensorische Anreize. Sinnes- und Spiralbahnen fördern die Feinmotorik und bieten taktile Anreize. Spiegelwürfel fördern die körpereigene und die Raum-Wahrnehmung. Die kognitiven Fähigkeiten werden durch Verschlussbretter und das Magnet-Labyrinth gefördert – diese Materialien bieten außerdem Raum für Experimente. Das Gefühlsmemory und die Figuren von Menschen mit Beeinträchtigungen schulen die Wahrnehmung von Emotionen und Diversität.



Der Snoezelen-Raum fördert alle Bildungsbereiche, gibt Anregungen und ermöglicht (durch den Raumteiler) Platz für Kleingruppenarbeit. Er schafft insbesondere durch die zahlreichen Licht- und Wasserelemente eine Wohlfühl-Oase mit konkreten Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten für die Kinder, die aufgrund ihres sozialen und familiären Hintergrunds mehr als alle anderen Unterstützung benötigen. Dieses Engagement bedeutet, den Schwächsten unserer Gesellschaft unter die Arme zu greifen und ihnen in früher Kindheit bereits konkrete Entwicklungs- und Lern-Chancen zu geben, die ihren weiteren Weg ebnen werden.



Für den Außenbereich der Kita in der Leberstraße hat die EUREF-AG ein Holzhaus gespendet, das natürlich den Namen „Villa Kunterbunt“ erhielt. Die Kita in der Leberstraße trägt den Namen „Sonneninsel“, der ein wenig fröhlicher klingt als „Rote Insel“, wie der Kiez drumherum genannt wird.



Die Kita arbeitet seit dem Jahr 2007 integrativ mit hochbegabten Kindern. Die Kita bietet den Kindern im Alter von null bis sechs Jahren in einer von vier Abteilungen, die Möglichkeit, mit anderen Kindern zu spielen, zu forschen, zu entdecken und sich auf die Schule vorzubereiten. Ein Team aus pädagogischen Fachkräften betreut in einer warmherzigen und lernanregenden Atmosphäre, die der Kita an-vertrauten Kinder. In der „Zwergeninsel“ werden null bis zweijährige Kinder liebevoll in Empfang genommen und starten wohlbehütet ihre Kitareise. Hier knüpfen sie ihre ersten Kontakte zu anderen Kindern, mit denen sie gemeinsam ihren Weg durch das Kinderhaus gehen können.



In den beiden mittleren Bereichen, der „Forscher- und Entdeckerinsel“, haben die zwei- bis vierjährigen Kinder die Möglichkeit, Neues und Spannendes kennenzulernen. Forschen und Entdecken ist ja die Kernkompetenz des EUREF-Campus. Vielleicht er-geben sich hier weitere Fördermöglichkeiten.



Die letzten zwei Kitajahre verbringen die Kinder auf der „Schatzinsel“ und bereiten sich gemeinsam mit den PädagogInnen auf die Zukunft in der Schule vor.



Zusätzlich bietet die Kita ein großzügig gestaltetes Außengelände, das unter psychomotorischen Aspekten gestaltet ist, und jetzt eine neue Attraktion aufweist, alltagsintegrierte Sprachförderung, durch die vielfältige Sprachanlässe geschaffen und der Spracherwerb der Kindern gefördert wird, einen Bewegungsraum, der allen Kindern psychomotorische Erfahrungswelten bietet, Integration von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf in allen Abteilungen, täglich drei frische Mahlzeiten (Frühstück, Mit-tag, Vesper), die von zwei Kitaeigenen Köchinnen nach einem abgestimmten und selbstgestalteten Speiseplan zubereitet werden. Bleibt zu hoffen, dass diese Angebote so schnell wie möglich wieder von allen genutzt werden können.



Quellen und Fotos: Kita Ebersstraße und Kita Leberstraße, Zusammenstellung und Kommentierung: Ed Koch.



*Bei der Namenswahl haben wir jeweils die ersten beiden aus der offiziellen Liste der beliebtesten Vornamen 2020 verwendet. Quelle: rbb24



