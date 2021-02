Hauptmenü Start





Kurt Wansner lebt geschrieben von: Redaktion am 04.02.2021, 19:39 Uhr

paperpress586 Kurt Wansner, Kreuzberger CDU-Abgeordneter, lebt. Die linksextreme Plattform „Indymedia“ verkündete am 3. Februar seinen Tod. „Indymedia“ bezieht sich auf eine selbst gefälschte Seite des SPD-Abgeordneten Tom Schreiber. Dort ist ein ebenfalls gefälschter Artikel einer türkischen Zeitung zu sehen. Und natürlich ist auch der Nach-ruf, den angeblich Tom Schreiber verfasst haben soll, ein Fake. „Aus der Türkei hat mich eine traurige Nachricht erreicht. Mein Kollege und Freund im Innenausschuss, der Feldwebel der Reserve und Sicherheitsexperte Kurt Wansner ist bei einem Feuer in der Türkei ums Leben gekommen!“ Die Platt-form „Indymedia“ sei ein „Hort für widerliche Hetze“, sagte CDU-Chef Kai Wegner der Morgenpost. Ihr gehöre „der Stecker gezogen“.



„Die fingierte Nachricht zum vermeintlichen Tod des Abgeordneten Kurt Wansner verurteile ich auf das Schärfste.“, schreibt Parlamentspräsident Ralf Wieland. Gerade im Fall von Kurt Wansner, aber auch gegenüber dem Abgeordneten Tom Schreiber als angeblicher Autor der Nachricht, wird mehr als nur eine Geschmacksgrenze überschritten. Das ist ein Angriff auf Recht und Gesetz, verpackt in der Sprache zynischer Gewalt.“ Der 73-jährige Kurt Wansner ist seit 1995 Mitglied des Abgeordnetenhauses. Der 42-jährige Tom Schreiber gehört zu den profiliertesten SPD-Abgeordneten. Er tritt sowohl gegen Rechts als auch Links beherzt auf. „Angewidert, aber gelassen“ betrachtet er die Angriffe auf sich, sagte er paperpress. Schreiber vertritt den Wahl-kreis 5 in Treptow-Köpenick, den er 2006, 2011 und 2016 direkt gewann. 2021 tritt Schreiber erneut an, und das ist auch gut so!



Ed Koch





