Mitmachen beim Spielfest geschrieben von: Redaktion am 03.02.2021, 05:34 Uhr

paperpress586 In diesen Zeiten kommt es auf Perspektiven an. Das Jugendamt Tempelhof-Schöneberg und der gemeinnützige Verein CPYE e.V. planen deshalb, am 19. und 20. Juni 2021, jeweils von 12:00 bis 18:00 Uhr, ihr traditionelles Spielfest im Volkspark Mariendorf durchzuführen und suchen dafür Mitmacher und Unterstützer.





Vereine, Organisationen, Schulen und Kitas können sich ab sofort mit Spiel- und Mitmachangeboten anmelden. Gesucht werden außerdem Sponsoren, die das Spielfest unterstützen wollen.



Das Spielfest in Mariendorf hat sich in den letzten Jahren zu einem Publikumsmagneten entwickelt und ist längst weit über die Bezirksgrenzen hinaus bekannt. Nachdem die Veranstaltung 2020 pandemiebedingt nicht stattfinden konnte, planen das Jugendamt Tempelhof-Schöneberg und der CPYE e.V. für dieses Jahr, das Spielfest unter Einhaltung der bestehenden Hygiene und Abstandsregelungen durchzuführen.



Damit das Spielfest erfolgreich umgesetzt werden kann, sucht das Jugendamt ab sofort Akteure, die sich mit einem Spielangebot oder einem Infostand am Spielfest beteiligen möchten. Auch Sponsoren, die etwas dazu beitragen wollen, dass Kinder und Jugendliche mit einem gelungenen Fest in die Sommerferien starten können, wenden sich bitte an das Jugendamt.



Jugendstadtrat Oliver Schworck: „Gerade nach der langen Pandemiezeit ist es uns wichtig, für Kin-der Spielangebote im Freien zu schaffen. Damit so viele Kinder wie möglich mitmachen können, legen wir bei der Planung des Spielfestes besonderes Augenmerk auf die Sicherheit und die Umsetzung der bestehenden Hygieneregelungen. Der Eintritt ist wie jedes Jahr frei. Um alle Kosten zu decken, sind wir jedoch auf Spender_innen und Sponsoren angewiesen, für deren Unterstützung ich mich bereits jetzt herzlich bedanke."



Im Volkspark Mariendorf erwarten die Besu-cher_innen wieder etliche Mitspielattraktionen und verschiedene Kreativangebote. Das Spielfest bietet Kindern und Jugendlichen viele Möglichkeiten, selbst aktiv zu werden, unter fachkundlicher Anleitung sportliche Angebote auszuprobieren, zu basteln und zu spielen. Ganz nebenbei werden sie auch in diesem Jahr wieder auf ihre Kinderrechte aufmerksam gemacht.



Bezirksbürgermeisterin Angelika Schöttler: „Das Spielfest ist gerade nach dieser langen Zeit, in der die Kinder unter den Kontaktbeschränkungen sehr zu leiden hatten, ein guter Start in die Sommerferien und bietet für Kinder Erholung und viel Spaß. Der besondere Dank gilt den vielen ehrenamtlichen Ver-einen und Helfer_innen sowie den Sponsoren, die die Angebote für die Kinder ermöglichen."



Interessierte Sponsoren und Anbieter_innen von Spielangeboten oder einem Infostand wenden sich bitte an die Sponsoringbeauftragte des Jugendamtes Tempelhof-Schöneberg Beate Bruker. Kontakt: Telefon: (030) 90277-4804 E-Mail b.bruker@ba-ts.berlin.de) www.spielfest-mariendorf.de



Quelle: Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

