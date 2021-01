Hauptmenü Start





Richtigstellung geschrieben von: Redaktion am 23.01.2021, 07:58 Uhr

paperpress585 In unserem Newsletter „Systemrelevant“ zitieren wir den Tagesspiegel Newsletter von gestern: „Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr, die in den Gesundheitsämtern gerade Dienst an der Gesellschaft tun“, werden nicht gesondert erwähnt. Heute lesen wir im Tagesspiegel-Newsletter: „Der Senat teilt Berlin in zwei Hälften: Auf der einen Seite leben und arbeiten diejenigen, die von den Verwaltungen als systemrelevant erstklassifiziert wurden. Versicherungsmakler sind ebenso darunter wie Mitarbeiter von Besamungsstationen und Brütereien, Abgeordnete, Imker, Journalisten und Fischer (Soldaten u.U. übrigens doch auch, CP von gestern). Wer sich auf der 28-seitigen Liste nicht wiederfindet, ist damit amtlich als überflüssig abgestempelt, als nicht wichtig genug – als systemirrelevant.“



Nun, explizit haben wir die Begriffe Bundeswehr oder Soldat in dem Katalog nicht gefunden. Vielleicht gelingt es Ihnen mit einem anderen Suchprogramm:

Unter „Kritische Dienstleistungen“ sind namentlich lediglich erwähnt: „Polizeiliche und nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr, Notfall- und Rettungswesen einschließlich Zivil- und Katastrophenschutz / Hilfsorganisationen und THW.“ So systemrelevant wie in dieser Zeit, war die Bundeswehr selten, abgesehen natürlich von Helmut Schmidts Hochwasserrettung von Hamburg 1962, Platzecks Oderflut 1997 etc.





Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

