Das Ende der Designer-Masken geschrieben von: Redaktion am 20.01.2021, 06:25 Uhr

paperpress585 Natürlich ging es im Kanzleramt nicht harmonisch zu. Man braucht keine acht Stunden, plus vieler weiterer Stunden Vorgespräche, wenn sich alle einig sind. Auch wenn bestritten wird, dass der Wahlkampf beim Corona-Thema keine Rolle spielt, so klingt das nicht sehr glaubwürdig. Am Ende werden uns Merkel und Spahn erzählen, dass wir ihnen die Überwindung der Krise zu verdanken haben, Scholz wird darauf hinweisen, dass er das alles finanziert habe, und Müller wird nicht unerwähnt lassen, dass trotz Pandemie, er den Menschen noch Luft zum Atmen ließ.





Das Ergebnis war dünn, als kurz vor 22 Uhr endlich die Pressekonferenz begann. Am runden Tisch im Kanzleramt sitzen nur Angela Merkel und Michael Müller vor den großen Bildschirmen, auf denen die anderen MPs zu sehen sind. Bei der Pressekonferenz lässt es sich Markus Söder nicht nehmen, persönlich anwesend zu sein. So viel zum bayerischen Thema der Ausgangssperre. Söder sagte als dritter Redner nichts, was nicht vor ihm schon Angela Merkel und Michael Müller gesagt hätten. Aber, Dabeisein in alles.



Neben der Verlängerung des Lockdowns bis zum 15. Februar (vorläufig) und dem Geschlossen bleiben der Schulen (vorläufig), bleiben nur zwei Themen hängen: Home-Office und Masken.



Was den Mund/Nase-Schutz betrifft, so ist das Ende der Designer-Masken beschlossen worden. Auch Textilmasken von „van Laack“, die EDEKA vertreibt, und die von „Livinguard“, die angeblich 99,9 % der Viren inaktiviert und stolze 29,99 Euro kostet, wer-den keine Käufer mehr finden. Es ist also Zeit für die Designer, sich der Vorlage der FFP2-Masken anzunehmen und die freie Werbefläche zu gestalten. Zuerst sollte man einen Farbwechsel vornehmen. Muss jeder nun rumlaufen, als käme er aus dem OP? Ein freundliches Schwarz oder Dunkelblau wäre doch schön. Markus Söder hat mal wieder die Richtung vorgegeben. Auf seiner FFP2-Maske prangt das Bayernlogo, damit ihn auch jeder erkennt. Also, liebe Designer, ran ans Werk. Macht die Krise bunter.



Home-Office ist eine tolle Sache, wenn es funktioniert. Auf Dauer aber untauglich. Der direkte Kontakt und Meinungsaustausch in den Unternehmen kann nicht online ersetzt werden. Die besten Ge-spräche finden beim Kaffee-Trinken in den Pausen statt. In der Berliner Verwaltung haben nur wenige die technischen Voraussetzungen für das Home-Office, dennoch sind die Rathausgänge leer und die meisten Türen verschlossen. Das passt irgendwie nicht zusammen.



Vielleicht war ich gestern Abend schon zu müde, denn ich habe nichts von den Problemen des Home-Office gehört. Home-Office mit Kindern ist so gut wie ausgeschlossen. Ob alleinerziehend oder zu zweit, die Kinder, die weder in die Kita noch in die Schule dürfen, fordern ihre Eltern in Gänze. Dabei arbeiten zu können, ist ausgeschlossen. Zu erwarten wäre gewesen, dass für Arbeitnehmende mit Kindern Regelungen getroffen werden, bevor zu Hause die Fetzen fliegen. Kreative Möglichkeiten, eine Kinderbetreuung für diese Familien anzubieten, vermisse ich. Dabei geht es nicht nur um so genannte „relevante“ Berufsgruppen. Alle, die Kinder zu Hause haben, kommen entweder für ein Home-Office nicht in Frage, oder man sorgt für eine Betreuungsmöglichkeit der Kinder zwischen 8 und 16 Uhr. Das Argument, dass sich die Erziehenden in Kitas und Schulen einer Gefahr aussetzen, weil auch Kinder ansteckend sein können, darf nicht gelten. Was sollen denn das medizinische Personal und die Pflegekräfte sagen? Sie kämpfen an vorderster Front. Wenn sich das Virus irgendwo besonders wohlfühlt, dann im Krankenhaus oder Pflegeheim.



Dass unsere Politiker versuchen, der Pandemie Herr zu werden, ist lobenswert, aber auch ihr Job. Es wird aber häufig nur der einfachste Weg gewählt, nämlich den Lockdown zu verlängern. Es fehlt an Kreativität. So sehr bundeseinheitliche Regelungen für eine bessere Übersicht sorgen, so sehr sind die Länder gefordert, auf ihre lokale Situation einzugehen. Noch während die Pressekonferenz gestern Abend lief, erklärte Winfried Kretschmann der Süddeutschen Zeitung, dass in Baden-Württemberg Schulen und Kitas am 1. Februar schrittweise wieder öffnen sollen, „wenn die Infektionslage das zulässt.“ Baden-Württemberg hat aktuell eine 7-Tage-Inzidenz von 112. In Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein liegen die Zahlen inzwischen unter 100, in Berlin bei 138. Für Berlin errechnete der Tagesspiegel noch vor wenigen Tagen eine Inzidenz über 200, die allerdings vom RKI nicht bestätigt wurde. Die bisherigen Maßnahmen scheinen also langsam zu wirken. Wenn es jetzt noch möglich wäre, schneller zu impfen und mehr Tests anzubieten, wäre viel erreicht.



Apropos erreicht. Wenn Sie Zeit haben, können Sie sich ja gern, den Beschluss von gestern durchlesen. Der Tagesspiegel hat ihn dankenswerter Weise veröffentlicht. Heute tritt der Berliner Senat zusammen und wird uns am Abend mitteilen, was er von den Beschlüssen umsetzen wird. Es könnte jedoch sein, dass wir uns dann doch lieber im Fernsehen die Amtseinführung von Joe Biden ansehen werden.



Ed Koch



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

