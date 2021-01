Hauptmenü Start





Es könnte gewählt werden geschrieben von: Redaktion am 17.01.2021, 07:45 Uhr

paperpress585 Die Listen mit den Kandidatinnen und Kandidaten für das Abgeordnetenhaus und für die Bezirksverordnetenversammlungen sind fertig. Es könnte so-fort gewählt werden. Nachdem wir bereits im September über die Aufstellung der CDU Tempelhof-Schöneberg berichteten, befassen wir uns heute mit der SPD.



2016 ging die SPD aus den Wahlen als stärkste Kraft hervor. Bei den Erststimmen bekam sie 28%, 21,9% CDU und 20,1% Grüne. Auch bei den Zweit-stimmen lag die SPD vorn, 24,9% zu 19,9% CDU und 18,7% Grüne. In der BVV erreichte die SPD auch den Platz Eins mit 24,7% (15 Sitze), vor den Grünen mit 21,9% (13 Sitze) und der CDU mit 21,1% (12 Sitze). Linke 5, FDP 4 und AfD 6 Sitze.



Die SPD ging eine Zählgemeinschaft mit den Grünen ein. Je zwei Bezirksamtsmitglieder stellen SPD und Grüne, einen die CDU. Bezirksbürgermeisterin ist, wie in der Legislaturperiode zuvor, die Sozialdemokratin Angelika Schöttler. Der Grüne Jörn Oltmann ist Vize-Bürgermeister und möchte gern sei-ne jetzige Chefin ablösen. Oltmann wäre nach Dr. Elisabeth Ziemer (1996-2000) der zweite Grüne in diesem Amt. Aber auch der Christdemokrat und gegenwärtige Bildungsstadtrat Matthias Steuckardt würde gern in das geräumige Büro der bel étage des Rathauses mit der Freiheitsglocke einziehen.



Anders als auf Landesebene gibt es für die Bezirke keine belastbaren Umfragen. Runtergebrochen auf den Bezirk würden gegenwärtig Grüne und CDU vor der SPD liegen. Noch sind es aber acht Monate bis zur Wahl.



Die BVV-Liste führen erneut Angelika Schöttler und Oliver Schworck, derzeit Stadtrat für Schule, Sport, Jugend, Gesundheit und Umwelt an. Beide wollen ihre Ämter verteidigen. Wie sich die Bezirksamtsmitglieder auf die Parteien verteilen, wenn es künftig sechs statt fünf sind, wird spannend. Die Liste der SPD ist abwechselnd mit Frauen und Männern besetzt. Platz 3, 4 und 5 belegen die Fraktionsvorsitzende Marijke Höppner, Axel Seltz und Manuela Harling, die schon jetzt der BVV angehören. Jürgen Swobidzinski ist auf Platz 6 der erste Neue auf der Liste. Janis Hantke und Jan Rauch-fuß auf Platz 7 und 8 wollen weitermachen. Sarah Walter auf Platz 9 ist ein neues Gesicht im BVV-Saal. Oliver Fey, Anette Hertlein und der jetzige BVV-Vorsteher Stefan Böltes, belegen die Plätze 10, 11 und 12. Bis Platz 20 folgen neue Namen: Corinna Volkmann, Kubilay Yalcin, Ayten Dogan, Noah Triller, Kari Lenke, Stephan Ger-hold, Gudrun Astheimer und Justin Sudbrak. Ein prominenter Name fehlt auf der Liste, nämlich Kevin Kühnert. Er will aus dem BVV-Saal direkt in den Bundestag. Auch der Kreisvorsitzende Lars Rauchfuß ist nicht mehr dabei. Er kandidiert für das Abgeordnetenhaus.



Von den sieben Wahlkreisen hat die SPD drei direkt gewonnen, je zwei die Grünen und die CDU. Der Bezirk ist farblich durchstrukturiert, der Norden ist grün, die Mitte rot, der Süden schwarz. Der SPD fehlen diesmal gleich drei Schwergewichte für die Abgeordnetenhauswahl. Dilek Kalayci holte den Wahlkreis 3, Friedenau, direkt, Michael Müller den WK 4, Tempelhof, und Frank Zimmermann WK 5, Mariendorf. Um ihre Nachfolge bewerben sich Orkan Özdemir, Jens Fischwasser und der Kreisvorsitzende Lars Rauchfuß. Wenig Hoffnung auf ein Direktmandat haben Wiebke Neumann und Michael Biel in Schöneberg Nord und Süd. Hier liegen die Grünen vorn. Auch Sinem Tasan-Funke und Melanie Kühnemann-Grunow werden im schwarzen Marienfelde und Lichtenrade kaum Chancen eingeräumt.



Rauchfuß, Kühnemann-Grunow, Biel und Neumann belegen die ersten vier Plätze auf der Liste für das Abgeordnetenhaus. Bei der letzten Wahl gelang nur Melanie Kühnemann-Grunow der Einzug ins Abgeordnetenhaus über die Bezirksliste. Bleibt zu hoffen, dass wir die Kandidatinnen und Kandidaten in diesem Jahr auch real und nicht nur digital zu Gesicht bekommen.



Ed Koch





Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

