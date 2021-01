Hauptmenü Start





Nachtrag zu "What a Show" geschrieben von: Redaktion am 17.01.2021, 07:43 Uhr

paperpress585 Es ist ungewiss, an welcher Stelle der erneut unterlegene Friedrich Merz dem neuen CDU-Vorsitzenden mehr Ärger bereiten kann, innerhalb oder außerhalb des CDU-Präsidiums. Merz hat sich für außerhalb entschieden und einen Sitz im Vor-stand abgelehnt, zugunsten der Frauenquote. Was für ein durchsichtiges Manöver. Aber noch unglaublicher ist es, dass sich Merz umgehend als Wirtschaftsminister anbot, und zwar sofort, unverzüglich. Armin Laschet sah man das Entsetzen dar-über in seinen ersten Interviews nach der Wahl an. Natürlich hat Angela Merkel nicht Peter Altmaier rausgeworfen, um sich einen Querulanten ins Kabinett zu holen. Merz hat sich mit seinem Vorstoß endgültig und hoffentlich nachhaltig disqualifiziert.



Ed Koch





Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

