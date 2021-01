Hauptmenü Start





EUREF goes to Düsseldorf geschrieben von: Redaktion am 08.01.2021, 19:44 Uhr

paperpress585 Wie bekannt, soll in Düsseldorf ein zweiter EUREF-Campus entstehen. Die Planungen laufen und jetzt ist ein weiterer Meilenstein geschafft. Die Baugenehmigung für das Hauptgebäude auf dem EUREF-Campus Düsseldorf liegt vor. Im Rahmen eines Videocalls hat Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller dem Vorstandsvorsitzenden der EUREF AG, Reinhard Müller, zum Jahresende 2020 die Baugenehmigung digital übergeben.





Damit können nun pünktlich und nach Plan, 2021 die Baumaßnahmen für das Projekt am Ahrensplatz, direkt am Flughafen-Fernbahnhof, beginnen. Mit dem EUREF-Campus Düsseldorf entsteht ein Innovationsort der Energie- und Mobilitätswende. Nach Fertigstellung sollen allein im Hauptgebäude auf circa 65.000 Quadratmetern rund 3.500 Mitarbeite-rinnen und Mitarbeiter aus etablierten Unternehmen, Start-ups, Wissenschaft und Forschung gemeinsam an den Zukunftsthemen Mobilität, Energie und Nachhaltigkeit arbeiten.



Dabei geht der EUREF-Campus selbst mit gutem Beispiel voran. Durch intelligente Architekturansätze, den Einsatz regenerativer Energieträger, neuartiger Energiespeicher und die konsequente Vernetzung modernster Technik erfüllt das Gebäude die CO₂-Klimaschutzziele der Bundesregierung für das Jahr 2050 von Anfang an.



Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller: „Ich freue mich, dass wir diesen Schritt noch zum Ende des Jahres gehen können und damit auch von unserer Seite ein positives Signal für die Realisierung des Innovationsprojektes zeigen können.“



Reinhard Müller: „2020 war ein in jeder Beziehung herausforderndes Jahr – auch immobilienwirtschaftlich. Ich bin der festen Überzeugung, dass unser jetziges Engagement in Düsseldorf umso richtiger ist. Der Klimawandel wird uns weiter herausfordern, die Energie- und Mobilitätswende bleiben gesamtgesellschaftliche Aufgaben. Um an diesen zu arbeiten, braucht es in den kommenden Jahren Raum für Kooperation und Innovation. Den schaffen wir auf dem EUREF-Campus Düsseldorf. Vielen Dank an Politik und Verwaltung für die Unterstützung!“



Die Wirtschaftsförderung Düsseldorf hatte die EUREF AG im Frühjahr 2019 für den Standort Düsseldorf gewinnen können. In Düsseldorf entsteht der zweite Innovationscampus dieser Art in Deutschland. Vorbild ist der EUREF-Campus in Berlin, der seit 2008 eine Plattform und ein Netzwerk für Zukunftstechnologien bietet.

Quelle: Amt für Kommunikation Düsseldorf



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

